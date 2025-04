Viviana Canosa se desdijo en su denuncia a Lizy Tagliani.

Viviana Canosa denunció el viernes pasado a Lizy Tagliani de haberle robado hace más de una década, cuando la humorista era su peluquera. Al mismo tiempo, en el final de su descargo aludió de manera imprecisa a "menores de edad" y, a pesar de eso, ahora asegura nunca haber relacionado a la comediante con delitos relativos a la corrupción de menores.

En su primer descargo al respecto, emitido el 11 de abril, Canosa se refirió a una supuesta situación vivida en su casa, en la que Tagliani le habría sacado plata de su cartera, y también a supuestas traiciones que habría sufrido por parte de la expeluquera como amiga. Al terminar ese relato, Viviana dijo en alusión a Lizy: "No es ese ser alegre que ven en la televisión, y no voy a contar del alcohol y de los menores, que cuando me enteré dije 'se terminó todo acá'".

No obstante, en diálogo con Telenoche, Viviana Canosa y el abogado Juan Manuel Dragani -parte de su equipo de Viviana En Vivo- aseguran no haber vinculado a Tagliani con delitos relativos a menores de edad: "No fue tan así. Son como varias cosas que se fueron mezclando. Escuché a Marcela Tauro y me dio pena, y fui recorriendo varias cosas", comenzó Canosa. Al mismo tiempo, Dragani sostuvo: "Lizy dice que la acusamos de abuso sexual de menores, pero Viviana nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito".

El análisis de La Negra Vernaci sobre el rol de los medios a la hora de construir un relato

"Los programas de chimentos aseveran, aseguran y confirman lo que ellos creen como si fuera una verdad. Una cosa es ser chorro, que también es horrible que te acusen de ser chorro, pero otra cosa es que te acusen de pedófilo. ¿Qué son todos los putos y las travestis pedófilos?, ¿qué es esto que quieren instalar? Tenés que tener pruebas para decir eso. Es la vida de esa gente, no son tus puntos de rating o tu idea de la Justicia. Así se manejan los medios, así se construye un relato, así hacen que vos odies o ames una persona", comentó la premiada locutora.

Viviana Canosa.

El descargo de Lizy Tagliani tras los dichos de Viviana Canosa

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", soltó con tono tajante la humorista en su programa radial.