Escándalo en Telefe: una figura que trabaja en Gran Hermano abandonó el programa en vivo

Una de las figuras históricas de Telefe se calentó y abandonó el programa en vivo.

Telefe es un canal en el que trabajan muchas figuras en los diferentes programas que integran su grilla. Esto, por consecuencia, trae escándalos como el sucedido hace pocos días. De manera intempestiva, una de las personas protagonistas de Gran Hermano abandonó el estudio en vivo.

La sorpresa dejó estupefactos a todos en Telefe, puesto que el programa estaba por comenzar. Esta persona, que se caracterizó en diferentes ocasiones por generar escándalos en el canal "de las pelotitas", observó que había una nueva compañera en el panel. Como no es de su agrado, optó por marcharse y decir "yo con esta piba no comparto nada".

En efecto, la panelista que abandonó su programa es Furia Scaglione. La exparticipante de Gran Hermano 2023 y 2025 volvió a Telefe para ser panelista del ciclo conducido por Santiago del Moro. Todo marchaba bien hasta que, el pasado jueves, la protagonista observó que decidieron sumar al panel a Catalina Gorostidi.

Ambas fueron compañeras en la edición 2023 de Gran Hermano y no terminaron para nada bien. Este fue el motivo por el que, al observar que Catalina fue llevada como panelista, Furia decidió abandonar sus labores. "Hubo problemas en el canal de las pelotas con Furia, Furia fue, no le gustaba que este Cata entre los panelistas, cuando llega y la ve dijo 'Yo con esta piba no comparto nada'", aseguró Ángel de Brito en LAM.

Furia se calentó y abandonó el programa en vivo.

Qué dijeron los compañeros de Furia tras su abandono en Telefe

En diálogo con LAM, la propia Catalina Gorostidi aseguró: "La verdad una pena, trabajo nos merecemos todos, yo con ella no tengo ningún problema. Será que le molesto que ella se fue por la giratoria y yo me fui por el público". Por su parte, Gastón Trezeguet añadió: "La verdad para mí no le garpa mucho a Furia estas maneras de darse vuelta e irse, pero es mi opinión. No tenés que irte por otra persona, te quedas y peleas tu lugar".

"Hay una frase que es el que se enoja pierde", sentenció Lucila "La Tora" Villar. Así las cosas, la actitud de Furia Scaglione no cayó para nada bien entre sus compañeros. Habrá que ver si la semana próxima regresa a su silla como panelista o nuevamente abandona la pantalla de televisión como lo hizo cuando fue eliminada por primera vez del reality.

El día que Furia abandonó su participación en Gran Hermano 2025

Juliana "Furia" abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia. La famosa participante se fue de la competencia a pocas semanas de haber ingresado a la casa por voto del público y, antes de despedirse por la puerta giratoria, explicó los motivos de su salida.

Luego de que Santiago del Moro anunciara la decisión de Juliana, le dieron el lugar a la participante para que pudiera despedirse y contar los motivos de su salida. "No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa y poder jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Me paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level", manifestó, muy convencida de su decisión.