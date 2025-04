Conmoción en la TV por lo que pasó con Mirtha Legrand y una figura de Gran Hermano: "Urgente"

Mirtha Legrand le salvó la vida a un figura de Gran Hermano.

Mirtha Legrand volvió a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo de su círculo íntimo sino porque le salvó la vida a una figura de Gran Hermano. El anuncio se dio a conocer en las últimas horas y provocó conmoción en la televisión.

La periodista Laura Ubfal fue la encargada de dar a conocer que Mirtha salvó al vida de la exparticipante de GH Flor Cabrera. "Hace algunos meses hablé personalmente con Mirtha Legrand para pedirle un enorme favor. Que intentara conectar a Flor Cabrera, ex integrante de Gran Hermano, colaboradora de muchos medios y estudiante de periodismo, con algún profesional del Hospital Fernandez porque tenía un diagnóstico urgente de cirugía y no tenía cobertura médica", escribió Ubfal en su portal.

Ubfal, quien también desempeña un rol de analista de Gran Hermano, agregó que la operación pudo hacerse y reveló cuáles fueron los resultados: Hoy, pasado el tiempo, Flor ya fue intervenida y está en recuperación de un quiste en un ovario, tras una cirugía que salió impecable".

En tono agradecido, Laura Ubfal contó cuál fue el accionar de Mirtha cuando se enteró de la situación delicada de salud de la ex Gran Hermano: "tras un sólo llamado de mi parte, contactó a Flor con el director del Hospital, el doctor Carlos Damin, y de allí en más se aceleró el proceso del prequirúrgico y la intervención, sin sacarle turnos a otros pacientes que tanto necesitan del servicio. Gracias Mirtha, también a Elvira y a Gladys Andrade, sus manos derechas, en mi nombre y, sobre todo, en el de Flor y su familia. Trabajé con usted tres años, en tele y en radio y sé de su inmensa generosidad que una vez más se ratifica. Gracias de nuevo Chiquita. La quiero. Un beso".

Por su parte, la exparticipante de Gran Hermano Flor Cabrera anunció en sus redes sociales que fue operada y que está en proceso de recuperación. "Me sacaron un quiste de 12 centímetros para todos lo que pregunta. Ya estoy de vuelta", escribió la joven en una storie que subió a su cuenta de Instagram.

Operaron a Flor Cabrera de un quiste.

La inesperada confesión de Mirtha Legrand en su cumpleaños número 98: "Me duele"

En diálogo con Se terminó la joda, ciclo emitido por Radio Splendid, "La Chiqui" se mostró muy emocionada: "Feliz cumpleaños, chicos. Se me pone la piel chinita, también estoy cumpliendo un sueño. Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos", empezó por decir. Luego, admitió: "Casi no dormí anoche pensando quién me iba a llamar".

Ante esto, los periodistas le dijeron: "No podemos creer que Mirtha, con 98 años, sea una mujer tan gánica. Hay que aprender de usted". A lo que Legrand contestó: "Sí, soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'".

Por último, la estrella de El Trece, contó cómo fue el día de su nacimiento: "Pasé revista a mi vida, a mis seres queridos, los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época".