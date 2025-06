La gerencia de El Trece habría decidido sacar a Canosa de la pantalla.

Ángel de Brito y las panelistas de LAM hablaron sobre la desvinculación de Viviana Canosa de El Trece y revelaron qué programa ocupará la franja que deja vacante la periodista. Se trata de un clásico de la emisora que tiene muchas temporadas y que ya se encuentra en la pantalla, pero cambiará de horario.

De Brito y el equipo de su ciclo de espectáculos aludieron a que los motivos de la salida de Canosa de El Trece serían las bajas marcaciones de rating que genera y los problemas que le generarían al canal los dichos de la periodista al aire. "La va a reemplazar Cuestión de Peso, que iría en ese horario desde julio, agosto, vuelve a su horario", comentó el conductor de América TV.

"En el lugar de Cuestión de Peso va a ir el programa de Homero Pettinato, va a ser un programa de juegos. Reacción en Cadena se va a llamar", continuó su descargo el periodista. De Brito tambvién aludió a los rumores del paso de Viviana Canosa a C5N, pero aclaró que no hay nada concreto al respecto: "Se va a quedar en el streaming (de Rial) seguramente". "Con lo capaz que es, qué loco que se vaya de todos lados mal. Ella tendría que parar un poco y fijarse. Se fue mal de Majul, de Rivadavia, de acá también", acotó la panelista Yanina Latorre sobre los traspiés de Canosa en los últimos años.

Qué dijo Lizy Tagliani tras las fuertes denuncias de Viviana Canosa

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el programa de televisión de Flor de la V. Y sostuvo: "De hecho, vamos a hablar en Tribunales, supongo, pero es con la única persona que me cruzaría. A la querella alguien va a tener que ir porque es una querella penal. Yo le dije a una jueza: si yo no tengo mi honor y mi nombre nada me importa. Para mí, mi mamá era lo más de lo más. Todas las cosas que han dicho de mí son horribles, porque no tengo nada que ver con eso, es una falta de respeto. Es una deshonra. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, sé lo que significaría esto para ella. Mi mamá me asesina si algo de esto fuera verdad”.

Viviana Canosa.

Tagliani dio a entender que las acusaciones de Canosa no tienen sentido y concluyo: "Tuve la suerte de poder estar y poder pasar para el otro lado y que me acepten con mucho amor y cariño, pero esto se hubiese sabido desde antes. No es tan fácil ser mala persona y que la gente no lo diga, tenés que ser muy poderosa para que eso pase".