Viviana Canosa recibiría una mala noticia próximamente en El Trece.

Un conocido ciclo de El Trece está en la mira de las autoridades según señalaron varios periodistas en las últimas semanas y, recientemente, el panelista Santiago Riva Roy dio datos contundentes en relación a lo que pasará. Se trata del ciclo de Viviana Canosa, que sería levantado a la brevedad de la programación.

La conductora pronunció fuertes denuncias en El Trece contra Lizy Tagliani que llevó a la Justicia y desde ese entonces habría quedado en la mira. "Levantan el programa de Viviana Canosa en julio. El escándalo que se generó en Viviana en vivo luego de su denuncia a personas del medio, involucrando la pedofilia de forma muy poco responsable", soltó el columnista del ciclo de Ángel de Brito en Bondi.

"Me acaba de llegar esa información. Lo tengo chequeado. Ella ya empezó a expresar cierto malestar. Lo hizo en el stream donde participa de noche. Le levantan el programa en julio, cumplidos los tres meses. Eso hoy, 10 de junio, es así", continuó con tono de convencimiento Riva Roy, sobre la información que le llegó sobre el futuro laboral de Viviana Canosa. Y siguió: "Lo que te hace el ego no es decir 'sí, yo quisiera seguir pero me lo levantan'. La gente de este medio tiene un problema de ego muy grande y no va a admitir eso. Qué es lo que va a decir Viviana, y ya lo está diciendo: 'yo no siento libertad, siento más libertad en el stream, no vibro con la tele'".

La palabra de Lizy Tagliani a semanas del escándalo

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el ciclo de Flor de la V. Y sostuvo: "De hecho, vamos a hablar en Tribunales, supongo, pero es con la única persona que me cruzaría. A la querella alguien va a tener que ir porque es una querella penal".

Viviana Canosa.

“Yo le dije a una jueza: si yo no tengo mi honor y mi nombre nada me importa. Para mí, mi mamá era lo más de lo más. Todas las cosas que han dicho de mí son horribles, porque no tengo nada que ver con eso, es una falta de respeto. Es una deshonra. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, sé lo que significaría esto para ella. Mi mamá me asesina si algo de esto fuera verdad”, comentó Lizy. Y sumó: "Tuve la suerte de poder estar y poder pasar para el otro lado y que me acepten con mucho amor y cariño, pero esto se hubiese sabido desde antes. No es tan fácil ser mala persona y que la gente no lo diga, tenés que ser muy poderosa para que eso pase".

En referencia a un encuentro televisivo con Canosa, Lizy sostuvo: "Por supuesto. En televisión, con la única persona que a mí me interesaría sentarme frente a frente es con ella. Sentarnos las dos y agarrar cronológicamente las cosas, y hablarlas, charlarlas en la cara y negárselas en la cara también".