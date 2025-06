Una exfigura de El Trece atravesó un calvario.

Una exfigura de El Trece atravesó uno de los momentos más duros de su vida recientemente y desde el canal se mostraron muy apenados por la situación. Se trata de un exparticipante del reality show Cuestión de Peso, ciclo en el que actualmente se refirieron a lo que le tocó vivir al exconcursante.

Cristian Fredes es la persona en cuestión, quien participó del famoso reality show en 2012 y, a pesar de eso, en la actualidad pesa 300 kg. El domicilio de Fredes se incendió y debió ser socorrido de emergencia en su casa y trasladado a un centro de salud.

Sergio Verón habló sobre el tema en CDP y contó: "Las imágenes nos conmovían a todos esta mañana. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida, lo conocemos hace muchos años. Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica por suerte". Para finalizar, el médico enfatizó: "Los negacionistas de la ciencia cuando dicen que la obesidad no es una enfermedad los invitaría a que estén un día con nosotros. Uno hace lo que puede, conocí muchos casos que no llegamos".

El drama de salud que atravesó Cinthia Fernández

"Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles. Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia", comentó Cinthia en su descargo de redes. Y sumó: "Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional. La verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Mi cabeza, que estaba maquinando por un montón de cosas, empezó a maquinar todavía más. Quise sacar un turno, no sé por qué pago un huevo de obra social para que los turnos urgentes te lo den a dos meses, les rogué por teléfono, me estaba doliendo mucho, me costaba muchísimo dormir por el dolor".

"El grano se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado una vez en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo", continuó la artista en alusión al impresionable momento que vivió como consecuencia del quiste que le salió en la espalda. Y cerró: "Uno paga obra social y si no pagas te la cortan de inmediato, cuando vos los necesitas no están, pero por suerte estaba el doctor Hugo Ayarde que es cirujano, supo entender mi urgencia y me dijo 'es un quiste sebáceo te lo voy a sacar' y en media hora me solucionó el problema".