Ángel de Brito se enojó en América TV con su producción.

Ángel de Brito es uno de los conductores de televisión más conocidos de la actualidad y por ese motivo muchos de los momentos que vive al aire se vuelven virales. Así ocurrió con un reciente enojo por parte del periodista, molesto por lo que hicieron en la producción de su ciclo LAM, en América TV.

El conductor de TV y streaming estaba leyendo un cartel en medio de una publicidad cuando, al notar un error en el texto escrito por los trabajadores del programa se enojó, ya que quien queda expuesto al aire es él. "Me escriben siempre mal el cartel, manga de hijos de puta. No lo voy a hacer más este chivo como lo escriben mal. Pónganme otro. Así aprenden a escribirme bien los carteles una vez por todas", soltó enojado.

Como era de esperarse, el recorte del momento vivido en el aire de América TV se volvió viral en las redes sociales y varias cuentas dedicadas a la televisión argentina lo repostearon en sus perfiles. De ese modo, De Brito citó un posteo de la cuenta Tele Bizarra sobre su enojo y redobló la apuesta: "Me tienen las bolas por el piso con los carteles mal escritos".

El tenso cruce de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Dalma Maradona le respondió a Gonzalo Valenzuela por las críticas del actor a Diego y Yanina la calificó de exagerada; De Brito disintió. "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?", arremetió De Brito ante Latorre en América TV.

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio. Lola no es pedófila", le respondió Yanina. De Brito no se quedó callado: "No, me estás dando vuelta las cosas, no entendés. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella le afecte que critiquen de esa manera al padre".

Ángel de Brito.

El duro descargo de Yanina Latorre sobre lo que vivió en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

"Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas", continuó Latorre.