Lizy Tagliani y la noticia menos esperada sobre su hijo: "Algun día vas a entender"

Lizy Tagliani y la noticia menos esperada sobre su hijo.

Lizy Tagliani se encuentra en una delicada situación luego de ser denunciada por Viviana Canosa -quien la vinculó con la trata de menores- y la humorista podría perder la adopción de su hijo si la Justicia falla a favor de Canosa. Y en medio de su presente difícil, Lizy publicó una carta conmovedora dirigida a su hijo recibiendo oleadas de apoyo en las redes.

Lizy Tagliani publicó una fotografía de su hijo mirando por la ventana interior de un avión y escribió una reflexión que emocionó a sus seguidores de Instagram. "Y de repente en el medio de sus luchas nadie frenó un minuto para pensar en vos, en tu corta vida. Se burlaron de tu futuro como si desearan que tu futuro fuera tu pasado ese del q estamos tratando de salir y de construir una mirada amorosa, para q cuando tengas ganas de saber quien fuiste y porqué estas acá, no mires tu ayer con rencor. Pero como q me llamo edgardo, luis, lizy, mamá, trava o como más quieras y sientas llamarme te doy mi palabra de honor que voy a enseñarte a estar orgulloso de cada uno de los seres que llegamos a tu vida para protegerte", escribió la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

"Algun dia vas a entender q la herencia más valiosa no se compra, pero se siente y te llena de fuerzas para derrumbar cualquier muro de maldad que trate de aplastarte y es ahí cuando los escombros de las mentiras caen a tu lado, te sacudis el polvo y continuas con la frente en alto, construyendo tu camino. Viví, disfruta, juga, rei y sé feliz, que acá estoy yo con una fortaleza única q jamás había sentido antes y estoy casi segura q de esto se trata ser mamá", cerró Lizy Tagliani.

Semanas atrás al aire de Intrusos (América TV) Lussich leyó un mensaje que una fuente de Tribunales le confió sobre la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani: "Si bien hay bastante hermetismo hasta el momento sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa hoy, más allá de que haya aportado las pruebas digitalmente, el detalle técnico, desde lo judicial me confirman que no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos". Y arremetió: "Desde el juzgado donde se hizo la presentación consideran que la denuncia es muy endeble". Teniendo en cuenta las declaraciones de Lussich, ahora la Justicia deberá o bien desestimar la denuncia o investigar e imputar a Lizy Tagliani, iniciando una respectiva investigación. "Esto tiene que ser vital y pronto para que entonces el nombre de una persona no sea echado a los perros de una forma que no tenga retorno", sumó Lussich.

Qué dijo Polino sobre la adopción de Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa

Quien habló sobre el complicado tema judicial que enfrenta Lizy Tagliani fue el periodista Marcelo Polino en diálogo con Puro Show (El Trece). "Voy a hablar sobre el tema adopción. Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. En el proceso de adopción hay varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva. Y por estos días a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva para que ella pueda iniciar el juicio por adopción. Por ahí la gente no sabe que una vez que se te da la guarda plena el niño aún no puede llevar tu apellido, sino que los papás adoptantes deben iniciar un juicio por la adopción", explicó el periodista. Y sentenció: "Podría llegar a peligrar la adopción del niño".