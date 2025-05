Lizy Tagliani volvió a hablar del escándalo con Viviana Canosa.

Lizi Tagliani y Viviana Canosa protagonizaron uno de los escándalos televisivos del año después de fuertes acusaciones por parte de la periodista a la humorista. Con las aguas más calmas, la presentadora de La Peña volvió a referirse a esta situación y aseguró que quisiera tener una entrevista con su rival para desmentir todo lo que dijo.

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el ciclo de Flor de la V.

Días más tarde, la actriz fue entrevistada en Puro Show y volvió a decir que le gustaría tener una entrevista pública con Canosa para hacerle frente en sus acusaciones. "De hecho, vamos a hablar en Tribunales, supongo, pero es con la única persona que me cruzaría. A la querella alguien va a tener que ir porque es una querella penal", sostuvo con contundencia Tagliani después de que el periodista aludiera a la posibilidad de que Canosa no se presente en Tribunales.

Qué dijo Lizy Tagliani en el ciclo de Flor de la V

“Yo le dije a una jueza: si yo no tengo mi honor y mi nombre nada me importa. Para mí, mi mamá era lo más de lo más. Todas las cosas que han dicho de mí son horribles, porque no tengo nada que ver con eso, es una falta de respeto. Es una deshonra. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, sé lo que significaría esto para ella. Mi mamá me asesina si algo de esto fuera verdad”, comentó Lizy. Y sumó: "Tuve la suerte de poder estar y poder pasar para el otro lado y que me acepten con mucho amor y cariño, pero esto se hubiese sabido desde antes. No es tan fácil ser mala persona y que la gente no lo diga, tenés que ser muy poderosa para que eso pase".

En alusión a un cara a cara televisivo con Canosa, Lizy sostuvo: "Por supuesto. En televisión, con la única persona que a mí me interesaría sentarme frente a frente es con ella. Sentarnos las dos y agarrar cronológicamente las cosas, y hablarlas, charlarlas en la cara y negárselas en la cara también".

Viviana Canosa.

La cruda carta de Lizy Tagliani a su hijo

"Y de repente en el medio de sus luchas nadie frenó un minuto para pensar en vos, en tu corta vida. Se burlaron de tu futuro como si desearan que tu futuro fuera tu pasado ese del q estamos tratando de salir y de construir una mirada amorosa, para q cuando tengas ganas de saber quien fuiste y porqué estas acá, no mires tu ayer con rencor. Pero como q me llamo edgardo, luis, lizy, mamá, trava o como más quieras y sientas llamarme te doy mi palabra de honor que voy a enseñarte a estar orgulloso de cada uno de los seres que llegamos a tu vida para protegerte", escribió Tagliani en las redes.