El chat que compromete a Lizy Tagliani tras la denuncia de Canosa: "Toto Kirzner"

El chat que compromete a Lizy tras la denuncia de Canosa: "Toto Kirzner".

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani continúa sumando complejas ramificaciones de escándalos que salpican a la humorista y conductora de La Peña de Morfi (Telefe), quien en los últimos días cruzó a uno de sus productores en el stream Olga. Luego del polémico video de Lizy enojada que se viralizó en las redes, se filtró el contenido de un chat que comprometería aún más a la querida figura de los medios.

Todo empezó en el magazine Puro Show (El Trece) cuando los conductores y panelistas opinaron sobre el recorte de Lizy furiosa contra un productor de Olga por un sketch que no salió como quería y Fernanda Iglesias deslizó una incómoda revelación: “Obviamente cortaron esa parte porque el enojo fue real ¡Y no terminó ahí! En el chat del programa, ella lo siguió maltratando y hay una persona del equipo que se quiere ir, que es Toto Kirzner. Ella continuó hablando de esta situación pero sería con un tono de maltrato, todos se dieron cuenta que no fue un chiste".

Luego de este comentario de Fernanda Iglesias, Viviana Canosa siguió con el tema y sentenció: “Esta Lizy es la que yo conozco. Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió. Siento que es la cara que ella tiene. Yo conozco a este personaje así”. Pero fue la periodista Débora D'amato quien hizo una "Yo no la conozco pero cuando recién escuchaba el ‘nena, nene’, en un tono hostil, es violento. Tengo gente que trabaja en ‘La Peña de Morfi’ y me cuentan que a la mayoría de los productores que le llevan café no los saluda. No les dice ni buen día. Por más que me lo venga a discutir, no voy a mandar en cana a nadie pero tres productores distintos me lo dijeron y les dice ‘nena’ y ‘nene’, en un tono despectivo que no les cabe".

Por otro lado, Lizy Tagliani rompió el silencio en una entrevista a Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y pronunció un descargo cuando le preguntaron por su enojo en Olga: "Con respecto al streaming está todo bien, ellos son todos chicos con mucha personalidad, si hubiera sido cierto me hubiera mandado a la recalcada, no son como nosotros que aguantábamos cualquier cosa. Lo que yo noto es que si lo hubiera hecho en otro contexto, no pasaba nada, pero con todo lo que pasa, cualquier cosa que yo diga, parece que lo hago de verdad. Igual, honestamente, estoy un poco desbordada”.

Cómo fue el momento de furia de Lizy Tagliani en Olga

Todo comenzó en Olga en un segmento nuevo del programa de Lizy Tagliani que no salió bien al aire, motivo que despertó su furia: "¿Dónde está el pibe este Alejandro, el productor, o vos nene, Lautaro? A ver, ¿Qué entienden ustedes porque la Peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces". En ese momento, el joven productor tomó la palabra y sostuvo: "Que mientras vos cortas el pelo, acá se desarrolla algún contenido".

El ida y vuelta entre Lizy y el productor siguió y escaló a mayores cuando la humorista le recriminó: "¿Y dónde mie... estoy apareciendo yo cortando el pelo?". "Vamos y volvemos, las imágenes de lo que está pasando allá y acá", sostuvo el joven en las consolas. "No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pe..?. Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora nene, date cuenta", lo retó al aire provocando un incómodo momento.