¿Boca o River? Al Pollo Vignolo se le escapó un comentario que reveló de qué club es hincha

Sebastián "Pollo" Vignolo se equivocó al aire en ESPN F90 y reveló dónde está su corazón futbolero.

Sebastián "Pollo" Vignolo demostró nuevamente al aire de ESPN F90 su fanatismo por Boca Juniors. El conductor del ciclo hizo su clásico editorial de todos los días luego de lo que fue la derrota del "Xeneize" ante Huracán como local. No es la primera vez que el famoso relator da indicios de que club es hincha. Siempre del lado de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol y hasta con una clara preferencia con Darío Benedetto.

La caída del equipo de Sebastián Battaglia por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional complica al DT y a la dirigencia que confía en él. Luego del triunfo de Tigre por 1 a 0 ante Colón de Santa Fe, el equipo de La Ribera cayó al quinto lugar de la Zona B del torneo y está afuera de la clasificación a la siguiente ronda. Tendrá dos difíciles compromisos por delante como será enfrentar a Estudiantes de La Plata y luego a River Plate.

"Mire Battaglia, le podemos pasar un resumen de la gente yéndose de la cancha de Boca y nadie se acuerda los partidos que hace que no pierde. La gente se fue preocupada. Ya no pueden decir 'Ya no hay refuerzos'. ¿Refuerzos? Necesita él ser el refuerzo. Necesita Battaglia ser el entrenador, darle una forma al equipo, porque si no son jugadores desparramados de buena jerarquía. ¿Qué le van a decir al Consejo de Fútbol?", lanzó Vignolo.

"¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Sebastián Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien", aseguró el "Pollo" Vignolo dando a entender que es fanático de Boca Juniors y revelando lo que se suponía. Y agregó un comentario que poco tenía que ver con lo que expresó anteriormente: "Creo a todos Battaglia nos cae mil puntos".

El drama personal del Pollo Vignolo en ESPN

Tras una extensa introducción, "El Pollo" Vignolo se refirió a la fuerte situación que vivió con uno de los hijos: "Un día me agarró cansado, fastidioso, enojado... ya estaba harto". Y añadió: "A ustedes les debe pasar que están cansados o enojados por algo. Lo que en otro momento lo resolvías de una manera, esta vez no lo pudiste resolver de esa manera, no pudiste negociarlo. Me agarró en la calle, con calor y 40 grados".

El conductor comentó cómo fue el enojo que tuvo con su hijo en plena calle: "Le dije: 'Dejate de joder, bla, bla...'. Fue un escándalo, un escándalo... volaron las papas fritas, voló una hamburguesa. Fue un escándalo, pero me agarró cansado". Tras la reacción que tuvo, Vignolo reconoció que lamentó aquel hecho y que, al día de hoy, lo recuerda: "Después, me arrepentí. Me sentí con culpa y después fue peor".

Era el increíble Hulk. Debería haber actuado de otra manera. Quise poner un límite y le dije que de esa forma no había más calesita ni nada... paso por ese lugar y me acuerdo: 'Uy, el quilombo que me hizo ahí este pibe...'". Para resumir lo que considera que ocurre en Boca, indicó: "Eso le pasó al Pipa Benedetto. Se excedió seguramente con las palabras, se empezó a cebar, pero había una carga emocional (NdeR: con Agustín Almendra)".