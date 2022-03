El drama personal del Pollo Vignolo en ESPN: "Estoy cansado"

Sebastián "El Pollo" Vignolo reveló un problema personal y causó conmoción entre los periodistas de ESPN.

Sebastián "El Pollo" Vignolo volvió a dar que hablar en el mundo de la TV y el deporte. En esta oportunidad, el conductor de ESPN se tomó unos minutos para analizar la pelea que involucra a Agustín Almendra, Darío Benedetto y Sebastián Battaglia en Boca. Sin embargo, y curiosamente, decidió realizar una confesión sobre el drama personal que atravesó.

Al inicio del programa del pasado miércoles 2 de enero, y luego de que se conocieran detalles del conflicto en el vestuario del Xeneize, "El Pollo" Vignolo trató de hacer una analogía sobre la paternidad y comentó: "Creo que para todos los que somos padres, lo más preciado son los hijos. Un hijo para un padre es todo, la vida... darías la vida por esa persona. Y con los hijos podés tener una extraordinaria relación y a veces es un poco conflictiva". Y recordó una frase: "Una vez escuché en la radio a Matías Martin, que dijo que 'somos la última generación que le teníamos miedo a nuestros padres y la primera que le tenemos miedo a nuestros hijos'".

Curiosamente, el conductor de F90 llevó el editorial a una confesión sobre lo que le sucedió con uno de sus hijos: "Yo le tenía miedo a los mellizos, pero más a uno de los dos que era el más complicado... no voy a dar nombres. Le tenía miedo a los berrinches". "Me ponía tenso, no sabía si tenía que resolverlo con un caramelo o darle un chirlo porque a veces era peor. Un hijo te ve como una especie de líder. Le enseñás a cruzar, a caminar... menos a vivir porque le podés dar la receta, pero después nadie le puede enseñar a vivir al otro", agregó, tratando de comparar lo que sucede entre Benedetto y Almendra en Boca.

El Pollo Vignolo abrió su corazón y reveló una difícil situación que pasó con uno de sus hijos.

Qué le pasó al Pollo Vignolo con uno de sus hijos

Tras una extensa introducción, "El Pollo" Vignolo se refirió a la fuerte situación que vivió con uno de los hijos que tiene con Paula Planes: "Un día me agarró cansado, fastidioso, enojado... ya estaba harto". Y añadió: "A ustedes les debe pasar que están cansados o enojados por algo. Lo que en otro momento lo resolvías de una manera, esta vez no lo pudiste resolver de esa manera, no pudiste negociarlo. Los psicólogos te dicen que tenés que estar tranquilo, pero hay que estar ahí... me agarró en la calle, con calor y 40 grados".

El conductor comentó cómo fue el enojo que tuvo con su hijo en plena calle: "Le dije: 'Dejate de joder, bla, bla...'. Fue un escándalo, un escándalo... volaron las papas fritas, voló una hamburguesa. Fue un escándalo, pero me agarró cansado". Tras la reacción que tuvo, Vignolo reconoció que lamentó aquel hecho y que, al día de hoy, lo recuerda: "Después, me arrepentí. Me sentí con culpa y después fue peor. Era el increíble Hulk, fue una cosa terrible. Después, pensándolo, me di cuenta de que debería haber actuado de otra manera. Quise poner un límite y le dije que de esa forma no había más helado, calesita ni nada... paso por ese lugar y me acuerdo: 'Uy, el quilombo que me hizo ahí este pibe...'". Finalmente, y para resumir lo que considera que actualmente ocurre en el plantel de Boca, indicó: "Y yo creo que eso le pasó al Pipa Benedetto. Creo que se excedió seguramente con las palabras, se empezó a cebar, pero había una carga emocional (NdeR: con Agustín Almendra)".

Almendra explotó contra Benedetto

Luego de que Darío Benedetto lo cuestionara tras el conflicto que protagonizó con Sebastián Battaglia, Agustín Almendra utilizó su cuenta de Instagram, @AgusAlmendra para liquidar al 9 con una palabra muy especial para él. "Lealtad", es lo que Benedetto tiene tatuado en su cabeza, y con lo que lo atacó el mediocampista. Claro que, minutos después de la publicación se generó aún más revuelo por la situación que atraviesa el equipo que dirige Battaglia.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", rezaba la foto compartida por Almendra en contra del "Pipa". Una total muestra de descontento con sus declaraciones, ya que sintió que tanto él como el resto de los futbolistas del plantel no lo apoyaron en el momento que vivió en la práctica.

De qué equipo es hincha El Pollo Vignolo

Si bien se mostró siempre como hincha de All Boys, "El Pollo" Vignolo tiene un fanatismo implícito por Boca Juniors. Al aire de ESPN, el conductor tuvo un picante cruce con Oscar Ruggeri por la actuación del Xeneize en la Copa Libertadores 2020 y manifestó: "¿Y lo que hicimos hasta recién qué pasó?".