Rodrigo Lussich tomó coraje y contó lo que sufrió con Mario Pergolini.

Después de varios intercambios tensos en sus respectivos programas, Rodrigo Lussich no se quedó callado y respondió a Mario Pergolini durante su participación en LAM. El conductor de "Intrusos" explicó qué es lo que le molesta de la actitud del líder de "Otro Día Perdido" y reveló lo que sufrió con él hace años.

Rodrigo Lussich comenzó diciendo: "En realidad hice un chiste, en el programa hay cosas que me gustaron y otras que no. A mí me gustaba un Mario un poco más rebelde, del que fui víctima en un momento, ahora está aburguesado". Con esa frase, dejó en claro que extraña una versión más contestataria de Pergolini.

Además, recordó las épocas difíciles: "Yo entiendo que hoy todo es incorrecto y cancelable, que es una mentira, cuando estaba socialmente aceptado a mí me decían put* todas las semanas en CQC, me tenían de hijo". Y agregó: "Me jodía porque yo era mucho más chico, si no era uno era el otro, siempre el bardo, cuando me fui de lo de Canosa también me hicieron mierda".

Cris Morena se bajó de lo de Pergolini: los motivos

Yanina Latorre sorprendió desde "Sálvese quien Pueda" al revelar detalles sobre la ausencia de Cris Morena en un homenaje organizado por la producción de Mario Pergolini. Según contó, "Cris Morena acaba de plantar a la producción para mañana. Se trabajó todo el día para ella, armaron un musical con 50 chicos de su escuela en homenaje a ella, dirigidos por Fer Dente. Estuvieron ensayando todo el día para esto".

Sin embargo, la ausencia no fue casual: Yanina enumeró las excusas que le dio el asistente de Cris Morena a la producción. Entre ellas, "dio varias excusas. La última fue que se sentía mal. La segunda excusa fue que no quería tanta exposición". Para cerrar, Latorre señaló que "Cris Morena dijo que le molestó que no fue la primera mujer invitada". Estos episodios reflejan el clima tenso y las diferencias entre figuras destacadas del espectáculo argentino, generando debate y expectativa entre los seguidores de ambos conductores y productores.