Telefe repone en su pantalla un éxito que ya se volvió un clásico

En las últimas horas Telefe confirmó que "muy pronto" volverá a emitir uno de sus mayores éxitos de los últimos años. Este regreso traerá consigo también la vuelta de uno de sus conductores más queridos, quien a su vez tuvo un breve paso por El Trece.

Con el comienzo del año, los principales canales de aire buscan acomodarse para una nueva batalla por el rating. En ese sentido, Telefe intentará seguir manteniéndose como el líder absoluto, tal como sucede hace ya varios años, y para lograrlo tiene planeado que uno de sus mayores éxitos del último tiempo vuelva a la pantalla chica.

Se trata nada menos que de Pasapalabra, el divertido programa de juegos que tiene al querido Iván de Pineda como conductor. Así lo confirmó el propio Telefe en sus redes sociales, que "desde muy pronto" el canal de las pelotitas repondrá el exitoso ciclo. "Pidieron nueva temporada y ¡la consiguieron!", se puede oír en la promo sobre este esperado regreso del programa y el Rosco, que tendrá "nuevos participantes famosos".

Si bien todavía no está confirmado qué días se emitirá y desde cuándo volverá a la pantalla de Telefe, lo cierto es que el canal líder de la televisión argentina adelantó que será "muy pronto". Cabe recordar que la última emisión de Pasapalabra fue el pasado domingo 6 de noviembre de 2022. Además, se estima que también se estrenarán algunos capítulos que fueron grabados y no habían sido puestos al aire en el pasado.

La drástica decisión de Telefe sobre el futuro de Wanda Nara por sus escándalos: "Con esta pelea"

El escándalo que enfrenta Wanda Nara con Mauro Icardi no solo está causando estragos a nivel judicial, sino que ahora también le está generando un grave conflicto a nivel laboral. Al menos, esto es lo que se confirmó en las últimas horas por parte de Telefe.

En los últimos días, Nara estuvo al frente de Masterchef y Bake Off Famosos, dos de los ciclos más exitosos del canal en el último tiempo. Y aunque si bien la famosa conductora ya tenía varias propuestas por parte del canal de la familia para este año, Marcelo Polino reveló que el canal estaría pensando en terminar la relación con Wanda.

En diálogo con Puro Show, ciclo emitido por El Trece, Polino expuso la decisión del canal en medio del escándalo. "Ella volvió a ser la Wanda de cuando vivimos la separación de Maxi López, que también filtraba los audios, como que empezó a sacar una parte fea de ella, pero creo que debe ser por la desesperación", empezó por decir.

Así, siguió: "Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos". Por último, sentenció: "Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto. Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea". Sin embargo, desde el canal aún no confirmaron nada al respecto.