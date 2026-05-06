Alerta bancos: cómo funciona el nuevo DNI electrónico y qué hacer en caso de problemas

Los nuevos DNI electrónicos reúnen cinco grandes funciones de seguridad:

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) lanzó en febrero 2026 el nuevo DNI electrónico, diseñado según los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI/ICAO) y pensado para acompañar la vida digital de todos los ciudadanos.

Fabricados en policarbonato y con tecnología de chip integrada, la actualización conglomera datos biográficos y biométricos. Quienes deseen acceder a estos nuevos diseños deberán gestionarlo de manera voluntaria.

¿Cómo son los nuevos DNI electrónicos?

Los nuevos DNI electrónicos reúnen cinco grandes funciones de seguridad:

Verificación electrónica del documento.

Datos biográficos y biométricos.

Documento electrónico de viaje para Mercosur.

Firma digital para futura integración con ecosistema de identidad digital.

El chip será tipo “sin contacto” (contactless) lo que permitirá operar con un lector NFC de un dispositivo móvil.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que garantiza el DNI electrónico?

Los DNI electrónicos son de policarbonato, material que permitió fortalecer sus medidas de seguridad. En la nómina se destacan:

Chip electrónico seguro, que protege tus datos y evita falsificaciones.

Tecnología de policarbonato, más resistente y duradera.

Mecanismos avanzados de autenticación utilizados en los países más desarrollados.

Protecciones criptográficas aprobadas por la OACI para documentos de viaje seguros.

Además, el QR reemplazó al código de barras como herramienta de captura de datos. Según el RENAPER, permite almacenar información que facilita el acceso al chip y contiene un set de datos similar al del código PDF417 anterior, para asegurar la lectura rápida sin necesidad de tipear manualmente.

En tanto, el número de trámite pasó de 11 a 9 dígitos, otro punto que puede generar incompatibilidades en sistemas no actualizados en bancos y dependencias públicas o privadas.

¿Qué hacer ante incompatibilidades con el DNI electrónico?

Consultado por Clarín, el RENAPER ratificó la validez del nuevo DNI electrónico. Sin embargo, reconocieron que pueden presentarse instancias de contratiempos propios del período de transición tecnológica.

"El RENAPER ha puesto a disposición herramientas gratuitas y públicas para evitar cualquier inconveniente. Hemos desarrollado una aplicación específica para acceder a los datos electrónicos del eDNI y validarlos, tanto de forma presencial como remota. Al basarse en un estándar internacional, cualquier desarrollador público o privado tiene la documentación necesaria para actualizar sus herramientas de lectura", explicaron desde el organismo público.

Mientras tanto, la alternativa concreta reside en acceder a la app oficial de validación ValidAR. Es gratuita, funciona en Android y iOS y permite verificar la identidad tanto de manera presencial como remota.

¿Cómo validar el DNI electrónico?

Primero, seleccionar qué credencial digital se quiere fiscalizar.

Segundo, leer el código QR de la pantalla del dispositivo de la persona a controlar.

Listo. ValidAR mostrará si la documentación está vigente, su estado y los datos incluidos en el QR para validarlos con los de la persona.