Mientras sube el cuentapropismo con Valdés, se acelera la caída del empleo asalariado en Corrientes

En la provincia de Corrientes, el crecimiento del cuentapropismo y la caída del empleo asalariado comienzan a consolidar un cambio en el mercado laboral. Según un informe de la consultora Politikón, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el trabajo por cuenta propia aumentó 4,1% en el aglomerado urbano correntino durante el último año, mientras que el empleo asalariado retrocedió 4,4%.

Los números reflejan una transformación sostenida en la estructura laboral de la región, marcada por la pérdida de puestos asalariados y el avance de formas de trabajo más precarias o inestables. El fenómeno no es exclusivo de Corrientes, pero los indicadores muestran una profundización de esta tendencia dentro de la región del NEA.

Actualmente, en el aglomerado urbano de Corrientes el 66,7% de la población ocupada corresponde a asalariados, mientras que el 28,2% trabaja por cuenta propia. El resto se distribuye entre patrones y trabajadores familiares sin remuneración.

El informe detalla que entre 2024 y 2025 la cantidad de cuentapropistas creció en 6.437 personas, mientras que se perdieron miles de puestos asalariados. En concreto, desaparecieron 2.401 empleos asalariados formales y otros 5.879 informales. A esto se suma una reducción de 935 trabajadores familiares sin remuneración. Como resultado, el empleo total en Corrientes cayó en 1.512 trabajadores durante el último año.

La dinámica muestra un escenario donde muchas personas dejan empleos asalariados y pasan a desempeñarse en actividades independientes o informales para sostener ingresos en un contexto económico complejo. El crecimiento del cuentapropismo aparece así más vinculado a la necesidad que a una expansión genuina del empleo.

A nivel nacional, el estudio señala que entre 2024 y 2025 el empleo asalariado cayó 0,8%, mientras que el cuentapropismo creció 0,9%. Sin embargo, en regiones del norte argentino el fenómeno se presenta con mayor intensidad.

En el NEA, el Gran Resistencia registró una caída del empleo asalariado del 4,9% y un aumento del cuentapropismo del 4,3%. En Formosa, el empleo asalariado retrocedió 3,9%, mientras que el trabajo independiente creció 6,2%. Posadas mostró un comportamiento menos pronunciado, con una baja del 0,7% en asalariados y un incremento del 0,6% en cuentapropistas.

El informe también permite observar una tendencia de largo plazo. Desde 2016 hasta 2025, el peso del cuentapropismo en la estructura ocupacional argentina aumentó 4,4 puntos porcentuales, mientras que la participación del empleo asalariado cayó 3,8 puntos. En Corrientes, la evolución siguió la misma lógica. Entre 2016 y 2025, los asalariados retrocedieron 4,4%, mientras que el trabajo independiente avanzó 4,6%.

Crece la crisis en Corrientes

En medio de la crisis, comerciantes señalan que la cantidad de locales en alquiler en el centro de la ciudad de Corrientes aumentó considerablemente en el último tiempo, especialmente en zonas como la Peatonal Junín, calle Hipólito Yrigoyen y otros sectores céntricos de alta circulación. La situación no solo afecta a los comercios, sino también a oficinas que permanecen vacías, evidenciando un escenario de retracción sostenida en el sector.

En una economía donde el consumo funciona como motor, el derrumbe de la demanda impacta primero en mostradores y persianas. Sin respuestas del gobernador Juan Pablo Valdés, comerciantes advierten por la caída del consumo y los altos costos de los alquileres, que en muchos casos resultan difíciles de sostener. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, la primera parte de este año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales.

De acuerdo a lo detallado por Radio Sudamericana, otros emprendedores eligen reconfigurar su modalidad de venta: trasladan sus locales a zonas más alejadas con menores costos o migran hacia formatos alternativos, como los showrooms, que implican menos gastos fijos. De esta manera, el centro correntino refleja un cambio en la dinámica comercial, con más locales disponibles y una transformación en las estrategias de quienes buscan mantenerse activos en un contexto económico complejo.

La situación financiera de los comerciantes es límite debido a la nula capacidad de ahorro y la baja en el consumo masivo. Los salarios reales se deterioran desde hace meses y las paritarias, atravesadas por sumas fijas y ajustes por debajo de la inflación, no logran revertir la tendencia. El sector comercial -el más ligado al consumo cotidiano- concentra hoy la mayor parte de los cierres de empresas, en un contexto donde los ingresos se desploman y la demanda se retrae mes a mes.