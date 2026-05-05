Los washlets son originarios de Japón, donde la empresa TOTO los popularizó.

Los avances tecnológicos no solo cambian cómo trabajamos o nos comunicamos, sino también cómo cuidamos nuestra higiene personal. En este sentido, los washlets, o inodoros inteligentes con bidet integrado, comenzaron a imponerse en Argentina como una opción más cómoda, higiénica y sustentable que el tradicional papel higiénico.

Originarios de Japón, donde la empresa TOTO fue pionera en popularizarlos, estos dispositivos combinan diseño y tecnología para ofrecer una experiencia distinta. Entre sus funciones se destacan chorros de agua direccionales con control de temperatura y presión, secado con aire tibio, asientos calefaccionados y sistemas automáticos de limpieza, tanto para la boquilla como para la taza.

La llegada de los washlets a Argentina responde a una tendencia global que busca modernizar los baños y reducir el impacto ambiental. En el país, aunque su presencia aún no es masiva, varios modelos se pueden adquirir a través de plataformas online, con precios que arrancan en $680.000 sin contar la instalación.

Una de las ventajas más valoradas es la mejora en la higiene personal. El lavado con agua elimina residuos con mayor eficacia y disminuye la irritación que puede provocar el papel, algo especialmente beneficioso para personas con hemorroides, problemas dermatológicos o movilidad limitada. En palabras de especialistas, “el lavado con agua es un método superior para la limpieza íntima en comparación con el papel”.

Además, el confort que aportan estos inodoros inteligentes transforma un hábito cotidiano en una experiencia más placentera. Funciones como el secado con aire permiten a muchos usuarios prescindir del papel o reducirlo notablemente, lo que también representa un ahorro económico a mediano plazo.

Su uso contribuye a disminuir la demanda de papel higiénico.

En términos ambientales, el uso de washlets contribuye a disminuir la demanda de papel higiénico, cuyo proceso de producción consume grandes cantidades de agua, energía y árboles, generando residuos. Aunque el lavado utiliza agua, su eficiencia total en el ciclo de vida es superior a la del papel, lo que los convierte en una alternativa más sustentable.

El futuro de los washlets en Argentina parece prometedor. Se anticipa una expansión en hospitales, residencias de ancianos y espacios públicos, donde su potencial para mejorar la higiene y reducir infecciones es clave. En los hogares, la combinación de ahorro ambiental y confort seguirá impulsando su adopción.

Eliminan residuos con más eficacia y reducen la irritación del papel.

Sobre su impacto ecológico

El uso de washlets no solo mejora la higiene personal, sino que también tiene un impacto ambiental positivo. La producción de papel higiénico consume recursos naturales en cantidades alarmantes: cada rollo requiere aproximadamente 140 litros de agua para su fabricación, además de toneladas de árboles y energía. En Argentina, donde se usan millones de rollos por año, el costo ecológico es enorme.