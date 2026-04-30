No es el feng shui: la mejor manera de limpiar el dormitorio, según un experto en limpieza.

Brandon Pleshek, experto en limpieza y creador de Clean that up, compartió en su blog una serie de consejos para dejar impecable el dormitorio. Y no, no se trata de implementar el feng shui, sino una serie de pasos que garantizan el orden y la limpieza en una de las partes más importantes del hogar. "Déjame mostrarte la mejor manera de hacer una limpieza a fondo de tu dormitorio", expresó el especialista en dejar reluciente todo lo que hay a su paso.

Cómo hacer una limpieza profunda del dormitorio

El experto en limpieza, Brandon Pleshek, explicó a través de su blog Clean that up cómo hacer una limpieza profunda del dormitorio: "Hoy vamos a renovar una de las habitaciones más importantes de la casa: tu dormitorio", anunció y detalló: "Pasas un tercio de tu vida aquí, lo que significa que el colchón, la ropa de cama y la calidad del aire son más importantes que en casi cualquier otro lugar".

El dormitorio es una parte fundamental del hogar por lo que hay que limpiarlo en profundidad.

Para Brandon a la hora de limpiar el dormitorio hay que comenzar por el colchón: "Es lo más importante que hay que limpiar en todo el dormitorio. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida en él, y con el tiempo acumula polvo, sudor, células muertas de la piel y alérgenos a un ritmo que la mayoría preferiría no imaginar", indica el especialista, quien enfatizó: "Un dato curioso: perdemos alrededor de 700 gramos de células muertas de la piel al año, y una buena parte de ellas termina en el colchón".

Sobre cómo hacerlo, explicó: "Quita toda la ropa de cama. Antes de hacer nada más, aspira todo el colchón con el accesorio para tapicería. Empieza por la parte superior y ve bajando, asegurándote de llegar a los laterales y las costuras, donde suele acumularse la suciedad. Este es el paso que más se suele omitir, y es el más importante. Si te saltas la aspiración y pasas directamente a la limpieza húmeda, solo estarás convirtiendo la suciedad seca en barro".

Luego de este paso fundamental, Brandon compartió seis más que no hay que saltearse a la hora de realizar una limpieza profunda del dormitorio: