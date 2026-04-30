Indignación con Luzu: integrante de Nadie Dice Nada se burló de una mujer que fue abusada durante 50 años

Nadie Dice Nada quedó en medio de una fuerte polémica.

El streaming volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un comentario que generó una fuerte reacción en redes y abrió un debate incómodo. El episodio ocurrió en Nadie Dice Nada, el ciclo insignia de Luzu TV, donde una frase al aire desató indignación inmediata.

Desubicado comentario sobre Gisèle Pelicot

Todo se dio en medio de una charla sobre relaciones de pareja. La conversación tomó un giro delicado cuando se mencionó el caso de Gisèle Pelicot, una historia estremecedora que trascendió a nivel mundial por la gravedad de los hechos. El tema ya venía cargado, pero lo que siguió encendió la polémica.

Nadie Dice Nada quedó en medio de una fuerte polémica.

Fue Marcos Giles quien, al intervenir, lanzó un comentario que rápidamente fue cuestionado por sus propios compañeros en el estudio. La frase generó incomodidad en el momento y derivó en una reacción inmediata dentro del programa.

El desubicado comentario de Marcos Giles

Estaban contando que la mujer estuvo 50 años viviendo con su marido y él era un violador. A lo que acotaron que ella denunció y destapó toda una red sexual donde se drogaba a la mujer para después violarla. A esto, Marcos Giles lanzó: "Si me gustaron los primeros 50 años yo sigo".

El primero en frenarlo fue Martín Garabal, mientras que Ángela Torres también intervino para marcar que el tema era mucho más serio de lo que se estaba planteando. La tensión se sintió en vivo y quedó registrada en la transmisión.

El propio Giles, al notar el clima, preguntó si lo que había dicho era “cancelable”. La respuesta fue directa: sí. Pero para ese momento, el fragmento ya había empezado a circular fuera del programa.

En cuestión de minutos, el video se viralizó y las redes sociales se llenaron de críticas. Usuarios cuestionaron no solo el comentario puntual, sino también la falta de sensibilidad al abordar un caso tan delicado.

El foco de la indignación estuvo en el tratamiento del tema. Muchos señalaron que no se trataba de un error aislado, sino de un problema más amplio vinculado a cómo se manejan ciertos contenidos en espacios de entretenimiento.

Desde el programa no hubo, al menos en ese momento, un descargo formal. Sin embargo, el episodio dejó expuesta una tensión cada vez más frecuente: el límite entre el humor, la opinión y la responsabilidad.