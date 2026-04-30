VIDEO: Vuelven al mar después de un año: 15 pingüinos rescatados por heridas de pesca o empetrolados regresan a su hábitat

En el marco de las diversas reintroducciones de especies en toda la Argentina, como el del yaguareté en los Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes, un caso similar ocurrió, en estos últimos días, con 15 pingüinos que regresaron al mar en San Clemente del Tuyú, en la costa de la provincia de Buenos Aires.

El operativo fue llevado a cabo por la Fundación Mundo Marino y, según informaron, se trató de 13 pingüinos magallánicos y otros dos saltarines. Habían sido encontrados entre junio de 2025 y marzo de 2026 en el litoral bonaerense en grave estado de salud. En concreto fueron hallados en Mar Chiquita, Pinamar, Valeria del Mar, Aguas Verdes, Mar del Tuyú, Costa Azul, Nueva Atlántis, Costa del Este y, por supuesto, en San Clemente del Tuyú.

Los expertos comentaron que los animales presentaban diversas heridas en el cuerpo posiblemente por redes de pesca. Otros, en cambio, tenían señales de desnutrición, anemia y deshidratación. También padecían de lo que se conoce como el "síndrome del pingüino varado", es decir, bajo peso y, además, síntomas de hipotermia.

De hecho, Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación, aseguró que los cuadros de los animales, en la gran mayoría, eran "críticos" y "severos". "Muchos animales llegan en condiciones muy críticas, y eso reduce significativamente sus posibilidades de recuperación", expresó el científico.

Pingüinos empetrolados y con muda de plumaje incompleta

Algunos de los pingüinos que rescataron desde la Fundación Mundo Marino no contaban con la muda de pelaje completa, una situación que también puede ocurrir a raíz de la desnutrición. Esta situación es grave porque sin su plumaje completo, el animal no puede ingresar al mar lo que, a su vez, provoca el aislamiento de la especie y su incapacidad de alimentarse. La desnutrición está íntimamente relacionada con el cambio de pelo debido a que se trata de un proceso que requiere de mucha energía y, si el animal no está bien alimentado, entonces, la muda no se termina de realizar.

Por otro lado, un pingüino saltarín fue hallado por los científicos con restos de petróleo en su cuerpo. Las micropartículas de este combustible dañan su plumaje y, con el tiempo, puede incluso hacer que el animal sufra de hipotermia. Por fortuna, el pingüino que fue encontrado en Pinamar, se sometió a un lavado especial y recuperó su plumaje poco a poco.

Cómo sigue el proceso de recuperación de los pingüinos

Luego de haber sido capturados en la playa, los pingüinos ingresaron en un Centro de Rescate donde iniciaron un profundo tratamiento para estabilizar su salud que requirió de una dieta progresiva con pescado licuado, vitaminas y minerales. Asimismo, se les insertó un microchip para monitorear su comportamiento y para reconstruir su historia clínica. En tanto, se les realizó diversos estudios de sangre.

Qué hacer si ves a un pingüino en la playa

Los expertos indicaron que si se encuentra un pingüino en la costa de la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que tenga algún problema de salud, aún si no se observan señales de petróleo en su cuerpo. En ese caso, la recomendación es "no acercarse a ellos porque se puede agravar -por estrés- el cuadro que pacede el animal". Entonces, será necesario llamar a las organizaciones especializadas para que se acerquen al lugar y analicen el caso.