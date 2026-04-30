La reina Máxima Zorreguieta vuelve a Argentina: el motivo del viaje

La reina Máxima expondrá sobre la importancia de la inclusión financiera como motor para el crecimiento y la reducción de desigualdades. (Redes sociales)

Esta semana, Máxima Zorreguieta desembarcará en Bariloche para ser parte de un importante foro internacional que se realizará en el emblemático Hotel Llao Llao. La reina de los Países Bajos, en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera, estará presente para abordar temas clave sobre el acceso equitativo a servicios financieros y su impacto en el desarrollo económico y social.

El evento, que se extenderá desde este miércoles hasta el viernes, reunirá a empresarios y líderes de diversos sectores con el objetivo de reflexionar sobre la coyuntura económica tanto nacional como global. La participación destacada de Máxima será el jueves 30 de abril, cuando expondrá sobre la importancia de la inclusión financiera como motor para el crecimiento y la reducción de desigualdades.

Más allá de su función oficial, la visita de Máxima Zorreguieta a Bariloche tiene un significado especial. La monarca mantiene una fuerte conexión personal con la Patagonia, región que frecuenta para vacacionar junto a su familia. En particular, la Estancia Pilpilcurá, ubicada cerca de la ciudad, es uno de sus refugios favoritos donde disfruta de la pesca y cabalgatas con su madre y hermanos.

Una de las actividades destacadas será una charla informal sobre salud financiera, donde Máxima conversará junto a Federico Braun, presidente del consejo de administración de la cadena argentina de supermercados La Anónima. Además, la reina participará en varias sesiones plenarias del foro, que reúne a 150 líderes del mundo empresarial.

¿Qué es el Foro Llao Llao?

El Foro Llao Llao nació en 2011, cuando Bariloche enfrentaba las consecuencias de la erupción del volcán Puyehue y el emblemático hotel Llao Llao estaba cerrado. Eduardo Elsztain, empresario argentino, impulsó la reapertura del hotel invitando a un grupo de emprendedores para fomentar el diálogo entre generaciones empresariales.

Con el tiempo, el foro se consolidó como un espacio de encuentro anual, caracterizado por la confidencialidad de sus debates y la participación de figuras clave de la economía argentina, como los miembros de GAM (Generación por una Argentina Mejor), que agrupa a jóvenes herederos de grandes empresas del país.