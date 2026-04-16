Otro viaje familiar de Adorni: fue al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche

El jefe de Gabinete Manuel Adorni suma otro viaje familiar, esta vez al exclusivo hotel Llao Llao Bariloche. Fue el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, a medio año de asumir como vocero de Javier Milei. Es el tercer viaje de placer que se le conoce a pesar de que afirmó que su única escapada como funcionario libertario fue a Punta del Este en febrero de este año en un vuelo privado que aún no explicó cómo pagó. Le será difícil justificar este al Llao Llao, donde las cabañas familiares rondan los 700 dólares la noche, el té con selección de tortas 90.000 pesos por persona, una cena no baja de los 130.000 por cabeza y una empanada sale 20.000 pesos.

El Destape pudo reconstruir que fue junto a su familia, no fue un viaje oficial. Este medio también consultó al círculo íntimo de Adorni y confirmaron el viaje.

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El Llao Llao no es para gasoleros. Desde el entorno de Adorni confirmaron que estuvo 3 noches en el Llao Llao, aprovechando el fin de semana largo de junio de 2024 ya que el día de la Bandera cayó jueves y se puso el viernes como puente. Este año cerca de esas fechas, sin feriado puente, la cabaña familiar cuesta 670 dólares la noche. El Destape simuló la reserva y da 2.010 dólares más 638 de impuestos, un total de 2.648 dólares. Por entonces Adorni era vocero y cobraba unos 3 millones de pesos, así que si lo pagó se patinó casi el mes entero sólo en el alojamiento, sin contar las comidas que son más que caras. En 2024 fue finde largo, en general los precios son más elevados.

Este viaje hasta ahora desconocido muestra que Adorni mintió dos veces. “Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días”, afirmó Adorni cuando Luis Majul le preguntó por el viaje en avión privado a Punta del Este en febrero de 2026. El periodista Sebastián Lacunza reveló en Diario.ar que ese vuelo costó casi 10.000 dólares, algo que Adorni no puede afrontar con su sueldo.

No era cierto que fuera el único descanso de Adorni en la gestión Milei. En la causa judicial donde se lo investiga ya detectaron un viaje a Aruba para pasar el fin de año de 2024. Primera mentira. Ahora El Destape reveló que incluso antes, en junio de 2024, estuvo en Bariloche. Segunda mentira.

En Bariloche circulaba el rumor de que Adorni llegó en un vuelo privado pero desde su círculo íntimo indicaron que fue pero en avión de línea. El fiscal Gerardo Pollicita lo podrá chequear fácilmente.

¿Cómo hizo Adorni para pagar también este viaje, donde una noche cuesta más que 2 jubilaciones mínimas y un té con masitas supera el bono congelado de 70.000 que les dan los jubilados? Sólo de hotel no bajó de los 2.500 dólares, a lo que hay que agregarle las comidas, que tienen precios más que elevados.

Adorni había estado en el Llao Llao con Javier Milei poco antes, en abril de 2024. Fue en el Foro Llao Llao, un evento empresarial organizado por Eduardo Elsztain, dueño a su vez del 50% del hotel. Luego volvió con su familia. Tendrá que explicar cómo lo pagó.