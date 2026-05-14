Capítulos de diez minutos: la nueva serie con "lógica de reels" que arrasa en Netflix

Entre padre e hijo es la microserie que arrasa en Netflix.

Netflix decidió incursionar en un nuevo modelo narrativo con el estreno de Entre padre e hijo, una miniserie que rompe con las estructuras tradicionales del streaming. La producción adopta el formato de relatos breves -típico de las plataformas asiáticas de micro-ficción- pero conserva la factura técnica y el lenguaje visual del cine convencional.

A través de 20 episodios de 10 minutos de duración cada uno, la plataforma busca capturar a una audiencia habituada al consumo rápido sin resignar calidad estética. La trama se centra en Bárbara, una abogada cuya vida parece resuelta ante su inminente matrimonio.

Sin embargo, un viaje a la hacienda de su prometido, Álvaro, altera sus planes al conocer al hijo de este, encuentro que despierta una atracción capaz de desestabilizar los cimientos de la familia. Lo que inicialmente se presenta como un triángulo amoroso cargado de tensión, deriva rápidamente en un suspenso psicológico de tintes policiales.

A medida que avanzan los capítulos, la narrativa abandona el romance para adentrarse en un terreno mucho más sombrío: la búsqueda de la verdad tras la muerte de la esposa de Álvaro. Con el lanzamiento fijado para este 13 de mayo de 2026, la serie promete una experiencia inmersiva de poco más de tres horas, donde los secretos del pasado y los impulsos del presente convergen para poner en jaque la moral de todos sus protagonistas.

Entre padre e hijo.

Una filme para no perderse en Netflix

Netflix ha sumado a su catálogo Marty, Life is Short, una pieza documental que se adentra en la compleja psicología de Martin Short, una de las figuras más emblemáticas del humor contemporáneo. Bajo la dirección de Lawrence Kasdan, la producción trasciende el homenaje profesional para indagar en la comedia como una herramienta de resiliencia.

Mediante el uso de archivos personales y registros inéditos, la obra expone cómo el actor ha logrado transformar las experiencias más desgarradoras de su vida privada en la energía desbordante que caracteriza su presencia escénica. El relato recorre su trayectoria desde SCTV y Saturday Night Live hasta la creación de personajes icónicos, pero el eje central se sitúa en la fortaleza frente a la adversidad.

La narrativa profundiza en las pérdidas familiares que marcaron su juventud y en las tragedias más recientes, incluyendo los fallecimientos de su esposa Nancy Dolman, su colega Catherine O’Hara y su hija Katherine. A través de este retrato íntimo, el documental revela que, para un hombre que ha transitado los duelos más profundos, el escenario no es un lugar de exposición, sino un refugio donde el humor actúa como el último y más poderoso mecanismo de supervivencia.