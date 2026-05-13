Descubren el primer ciberataque realizado con IA

El ataque consistía en un exploit “zero-day”, es decir, una vulnerabilidad desconocida hasta ese momento.

Google encendió las alarmas en el mundo de la ciberseguridad tras detectar y bloquear el primer ciberataque construido con ayuda de inteligencia artificial. El hallazgo marca un punto de inflexión para la industria tecnológica, ya que demuestra que la IA dejó de ser solo una herramienta defensiva y ahora también puede ser utilizada para desarrollar ataques informáticos avanzados.

Según detalló la compañía, el ataque consistía en un exploit “zero-day”, es decir, una vulnerabilidad desconocida hasta ese momento. Los ciberdelincuentes buscaban vulnerar la autenticación en dos pasos de una herramienta de código abierto muy utilizada. Google aseguró que logró interceptar la amenaza antes de que se desplegara de forma masiva, aunque reconoció que el episodio evidencia una nueva etapa en la evolución de los ataques digitales.

Cómo funcionaba el ataque detectado por Google

El caso fue revelado por el Google Threat Intelligence Group (GTIG), el área especializada en amenazas y ciberseguridad de la empresa. De acuerdo con el informe, los atacantes habrían utilizado modelos de inteligencia artificial para descubrir la vulnerabilidad y desarrollar automáticamente el código malicioso necesario para explotarla.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue que el propio script presentaba señales típicas de contenido generado por IA. Entre ellas aparecían estructuras demasiado “perfectas” y hasta errores similares a las alucinaciones que suelen cometer algunos modelos de lenguaje. Esa combinación permitió sospechar que el exploit había sido desarrollado, al menos parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial.

El episodio evidencia una nueva etapa en la evolución de los ataques digitales.

La preocupación por los hackers potenciados con IA

Google advirtió que los delincuentes informáticos ya no usan la IA únicamente para automatizar tareas simples, sino también para acelerar procesos complejos que antes requerían amplios conocimientos técnicos. Esto podría reducir la barrera de entrada al cibercrimen y facilitar ataques cada vez más sofisticados.

Además, el informe menciona la existencia de versiones modificadas y clandestinas de herramientas similares a ChatGPT, distribuidas en foros de la dark web y diseñadas específicamente para actividades delictivas. Estas plataformas permitirían generar malware, automatizar campañas de phishing o encontrar fallas de seguridad en menos tiempo.

Frente a este escenario, Google remarcó la importancia de reforzar las medidas de seguridad digital, mantener actualizado el software y desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. La empresa considera que este episodio podría ser apenas el comienzo de una nueva generación de ciberataques impulsados por inteligencia artificial.