Juan Manuel Olmos, sobre el PJ: "Hay una sola forma de ordenarse y es con una interna"

En medio de los esfuerzos del Gobierno Nacional de eliminar las PASO en el Congreso y en plena discusión del peronismo sobre cómo definir a su candidato o candidata presidencial para las elecciones del año próximo, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, marcó su posición: "Hay una sola forma de ordenarse que es con una interna". Para el dirigente del Partido Justicialista, "las PASO son una herramienta virtuosa que permitiría ordenar para después poder discutir propuestas. Y si el Gobierno elimina las PASO, tenemos que buscar una herramienta interna, lo más parecido para fortalecer la participación".

En una entrevista con El Destape 1070, no sólo se refirió a la interna peronista, sino que dio un paso más y se metió en el debate de propuestas que, según él, llegará una vez que el partido y las candidaturas se ordenen. "Los mejores años de peronismo fueron los de los superávits gemelos", aseguró el dirigente porteño, marcando una posición clara en la discusión económica.

Olmos también se refirió situación económica actual: "Este es un programa que busca que a la gente le alcance menos la plata, que haya menos trabajo y, en definitiva, que haya menos mercado interno. A eso apuesta el programa de Milei. A las claras se ve que están adoptando un modelo que muchos llaman la peruanizacion de la Argentina. Yo lo pongo en estos términos: ¿Cúal es el rumbo? ¿Vamos hacia Lima o lo podemos llevar a San Pablo? Entiendo a Lima como la primarización, la informalidad". "Se trata de un proyecto nacional en función de un proyecto productivo. Eso es lo que en 2027 se elige. Creo que hay un punto de inflexión para Argentina y ojalá podamos entenderlo los que tenemos desde una mínima a una máxima responsabilidad", agregó.

El dirigente peronista es consciente de que, pese a la mala situación económica, la caída de la popularidad de Milei aún no se tradujo en un nuevo apoyo al PJ y sus posibles candidatos. "Estamos planteando mucho la necesidad de discutir primero un programa, porque es necesario decir cómo lo vas a hacer, no alcanza con ser oposición. Tenés un montón de gente que todavía duda, que la está pasando mal y todavía dudan. ¿Por qué dudan? Por dos factores, primero porque no ven una alternativa y, segundo, porque Milei también dio una batalla cultural. Todo el tiempo está corriendo la línea de lo que se puede y lo que no se puede decir, de lo que era antes era incorrecto políticamente y sostiene algunas verdades que son mentira pero que las presenta de una manera y con una fuerza que en principio muestran una fuerte convicción".

Cómo ordenar el peronismo y definir un candidato

Olmos es contundente en este punto. "No se va a ordenar con alquimias raras. Hay una sola forma de ordenarse que es una interna, una elección que legitime un programa y un candidato. Hoy tenemos la PASO que es una herramienta que entendemos virtuosa y que nos permitiría ordenar, para que luego se discutan proyectos y liderazgos dentro del peronismo. Si el Gobierno consigue la eliminación de las PASO, tendremos que tener la capacidad de ordenar una interna del peronismo, junto con sus aliados e incluso votando los independientes. Es la condición sine qua nom para desarrollar un programa", explicó.

Y continuó: "Entiendo la política como una construcción de participación que se da a través de las relaciones personales y la capacidad de dialogar. Hoy lo que pasa es que ese diálogo no tiene que ser interno, tiene que ser hacia la sociedad. La organización son reglas, lo más importante es tomar conciencia de lo que decía antes, que el 2027 es un punto de inflexión. Si el peronismo no lo hace, va a pagar históricamente una factura muy grande, va a quedar desacompasado de la historia. Y siempre el peronismo tuvo la capacidad de interpretar el momento que le tocaba y asumir la responsabilidad".

Es optimista. Cree que, pese a las fuertes discusiones actuales, el peronismo entiende la gravedad del contexto político y económico. "Creo que entendemos la responsabilidad histórica y que lo entienden todos, que no se puede dividir el espacio. Ahora, si se pudiera consensuar ir todos para un mismo lado y un único candidato y que ese candidato tenga la fortaleza de poder liderar el espacio, bueno, evidentemente eso no estaría pasando. Hay que buscar la forma de solucionarlo. Hubo internas virtuosas en el peronismo".

Rumbo económico

Para Olmos marcar cuál será el rumbo económico también es central. Por eso, reivindica "el orden macroeconómico y eso incluye equilibrio fiscal". "Nuestros años más virtuosos económicos fueron con superávit gemelo. El período de la historia donde más años consecutivos se creció fue 2003 a 2008, superávit primario 2009, 2010, 2011... es parte del orden macroeconómico tener las cuentas ordenadas, no se puede programar nada, no se puede planificar nada, no se puede avanzar y hacer crecer si no se tiene orden en todo sentido. El tema es discutir cuál es ese orden", sostuvo.

Y ahí marcó una diferencia con el "orden macroneconómico" que defiende el gobierno de Milei. "Hay equilibrios fiscales que son desequilibrios sociales. Hay superávits que son virtuosos con crecimiento, distribución e incorporando a todos los sectores. ¿Cuál es la diferencia? Si vos apostás o no apostás a tener mercado interno, si vos cada medida que tomás la hacés en función del crecimiento de la industria y del trabajo. Hoy, eso no se está priorizando", aseguró.

De hecho, Olmos puso en duda el superávit actual. "Habría que discutir si el superávit es no pagar. Porque cada vez recaudás menos porque tenés cada vez menos actividad económica. Antes vos crecías y recaudabas más, y cuando recaudás más, tenés que distribuir lo que recaudás. No es una cosa imposible, porque lo hicimos", sentenció.

"El orden no es una mala palabra, es un método, es una herramienta. El tema es la orientación que vos le das a ese orden. Acá vos tenés el orden de la paz de los cementerios, que nadie consuma o que consuman muy pocos. Tenes un sector que está empujando el crecimiento del PBI, pero es un sector o unos pocos sectores que concentran menos del 10% de empleo registrado de la Argentina, mientras que los sectores como la construcción, la industria y el comercio -que explican el 45% del empleo en la Argentina- son los que caen. ¿Qué tenés que hacer? Crear las condiciones para que haya construcción, comercio e industria. ¿Cómo lo hacés? Con políticas activas, con el Estado administrando, repartiendo roles y equilibrando también socialmente. No le tengan miedo", pidió frente al debate programático que se viene.

La condena de CFK

El dirigente peronista también se refirió a la situación actual de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cristina tiene una condena injusta. ¿Por qué es injusta? Porque en la Argentina se rige el debido proceso por la Constitución Nacional, por el artículo 18, que tiene determinadas reglas. Esas reglas a Cristina no se le aplicaron, por eso es injusta su condena", aseguró, tajante.

"Creo que se tienen que crear las condiciones para que Cristina tenga la posibilidad de defenderse con jueces independientes y demostrar su inocencia. Yo creo que es inocente del proceso que ha tenido y que le han negado la posibilidad de una defensa dentro de las reglas del debido proceso penal", concluyó.