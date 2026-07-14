PAMI abre inscripción a cursos gratis para jubilados: cómo anotarte

Los cursos UPAMI se dictan en más de 60 universidades del país.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ya pueden inscribirse en una nueva edición de los cursos universitarios UPAMI y de los talleres sociopreventivos, dos propuestas gratuitas que buscan promover el aprendizaje, la participación social y el bienestar. Las actividades se desarrollan en universidades y Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país, con modalidades presenciales, virtuales y mixtas, según cada institución.

Qué cursos y actividades ofrece PAMI

La propuesta incluye los cursos universitarios UPAMI, dictados por docentes de más de 60 unidades académicas. No es necesario contar con estudios previos para participar y todas las actividades son gratuitas para las personas afiliadas.

Además, PAMI ofrece talleres sociopreventivos organizados junto con los Centros de Jubilados y Pensionados. Estas actividades son presenciales y están orientadas a promover el aprendizaje, el movimiento y los vínculos sociales.

Otra de las opciones disponibles es el programa Buen Vivir, una iniciativa enfocada en el cuidado integral de la salud y la mejora de la calidad de vida mediante distintas actividades de bienestar.

Cómo inscribirse a los cursos de PAMI

La inscripción puede realizarse desde el sitio oficial de PAMI o a través de la aplicación del organismo. El primer paso consiste en elegir si querés anotarte en un curso universitario UPAMI o en un taller sociopreventivo.

Luego deberás seleccionar la temática de tu interés y elegir la actividad disponible. Finalmente, solo resta completar los datos personales y confirmar la inscripción. Una vez finalizado el trámite, el docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o por teléfono para informar el inicio de la actividad y brindar los detalles de participación.

Podés anotarte en cinco cursos y hasta tres talleres sociopreventivos.

Cuántos cursos y talleres se pueden elegir

Cada afiliado puede inscribirse en un máximo de cinco cursos universitarios y hasta tres talleres sociopreventivos. En el caso de los cursos con modalidad virtual, es posible participar de propuestas dictadas desde cualquier punto del país. En cambio, los talleres sociopreventivos únicamente están disponibles para personas que residan en la localidad donde se desarrollan.

La disponibilidad de vacantes depende de cada universidad o Centro de Jubilados y Pensionados, por lo que los cupos pueden variar según la actividad elegida.

Qué requisitos hay para participar

Uno de los principales beneficios del programa es que no exige formación académica previa. Cualquier persona afiliada a PAMI puede anotarse en las actividades disponibles, siempre que haya cupos.

Los cursos pueden dictarse de forma presencial, virtual o mixta, mientras que los talleres sociopreventivos se realizan exclusivamente de manera presencial. Con esta propuesta, PAMI busca ofrecer espacios de formación, recreación y encuentro para que las personas mayores continúen aprendiendo, desarrollen nuevas habilidades y compartan actividades con otros afiliados en distintos puntos del país.