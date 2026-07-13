Europa registró 10.000 muertes de más durante la ola de calor de finales de junio, según datos

FOTO DE ARCHIVO. Una persona se refresca con un rociador de agua en una calle de París mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia

​Los países europeos registraron más de 10.000 muertes por encima de la media durante la ola de calor sin precedentes que azotó el ‌oeste del continente a finales de ‌junio, según datos oficiales.

La gran mayoría —más de 9.000— correspondió a personas de 65 años o más, según los datos publicados por EuroMOMO, una red respaldada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

El calor extremo puede causar la muerte al provocar un golpe de calor o al agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, siendo ​las personas mayores las ⁠más vulnerables.

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"Es inusual que se produzca este tipo de exceso en esta ‌época del año. Es una cifra verdaderamente elevada", declaró a Reuters ⁠Lasse Vestergaard, médico jefe del Statens Serum ⁠Institut de Dinamarca, sede de EuroMOMO.

"Es difícil explicar este elevado exceso de mortalidad por otra causa que no sea el calor extremo", añadió Vestergaard.

Los científicos han señalado ⁠que la ola de calor de finales de junio habría sido "prácticamente imposible" ​sin el cambio climático provocado por el ser humano, ‌que está haciendo que las olas de ‌calor sean más frecuentes e intensas.

Los datos, recopilados a partir de las ⁠estadísticas nacionales de mortalidad de 27 países europeos, incluían el exceso de muertes por todas las causas, no solo las relacionadas con el calor, durante la semana del 22 al 28 de junio, cuando la ola de calor alcanzó ​su punto ‌álgido en Francia, España, Reino Unido y otros países.

Sin embargo, los científicos señalaron que no se conocían otros factores importantes, como brotes de COVID-19, que pudieran haber contribuido al pico de 10.650 muertes de exceso registradas esa semana.

La mortalidad combinada de esos mismos países europeos durante ⁠las ocho semanas anteriores se situó, de media, en unas 500 muertes semanales por debajo de los niveles habituales. Los datos de EuroMOMO podrían revisarse en las próximas semanas a medida que se reciban más datos.

La ola de calor extremo de finales de junio provocó cortes en el suministro eléctrico, el cierre de colegios y batió récords de temperatura en Francia, España y Reino Unido.

EuroMOMO no publica las muertes en ‌exceso por país, pero señaló que Francia y Bélgica fueron los dos únicos países de Europa que registraron una mortalidad "muy elevada" en la última semana de junio.

El exceso de mortalidad en Bélgica fue el más elevado registrado durante cualquier ola de calor desde que se tienen registros, que se remontan al año 2000, según el ‌instituto de salud pública del país, Sciensano.

Otro estudio científico, publicado el lunes, estimó que 2.700 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor solo en Inglaterra y Gales durante ‌las olas de ⁠calor de mayo y junio.

De esas muertes, el 42% se debió al calor adicional que el calentamiento global aportó a las ​olas de calor, según las conclusiones del Imperial College de Londres, la Oficina Meteorológica de Reino Unido y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Con información de Reuters