La Libertad Avanza abre el Senado, mientras ve como se le empantana la reforma electoral

El jueves 15 a las 12, la Cámara Alta sesionará para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Senado tendrá una sesión este jueves, con el proyecto que facilita la compra de tierra a extranjeros como principal tema, y planifica otra para comienzos de agosto. En medio de estas jornadas está el receso informal de invierno, pero también el plazo que tendrán la Casa Rosada y gobernadores para debatir la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Cuándo hay sesión en el Senado

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Este jueves a las 12, la Cámara Alta sesionará para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, seis acuerdos para designaciones de diplomáticos, 28 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores y el proyecto que busca declarar a Tucumán como "capital simbólica de la República Argentina" en cada 9 de Julio.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor material e intelectual es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, al Registro de la Propiedad Inmueble, la ley de Manejo del Fuego y facilita los desalojos a inquilinos y la compra de tierra a extranjeros.

El oficialismo negociaba este último punto, ya que no convence a sus aliados. Mientras la redacción del texto continúa siendo sujeta a modificaciones, el peronismo ya anunció que trabaja para voltear el proyecto y deslizó que hace un trabajo "senador por senador" para convencer a los socios de la Rosada que estén indecisos.

Por otra parte, entre las designaciones judiciales que ingresarán al recinto, está la autorización para que Víctor Pesino pueda continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, ya que cumplirá 75 años. El magistrado había sido cuestionado en la comisión de Acuerdos por el peronismo por su fallo en favor de la reforma laboral.

Para el 6 de agosto, tras el receso de invierno, el Senado planifica una sesión en la que se trataría el proyecto de ley de Hojarasca, el de "Falsas Denuncias" y el de Salud Mental. El primero de estos ya cuenta con media sanción de Diputados, mientras que el último todavía necesita dictamen en las comisiones del Senado.

El proyecto de "falsas denuncias", impulsado por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada, tiene dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales. Según se informó en este medio, el texto tuvo el repudio de entidades feministas y de referentes de derechos humanos y del Consejo Federal de Política Criminal.

Qué pasa con la reforma electoral

En el plazo entre esas dos sesiones, la Casa Rosada continuará con las negociaciones con los bloques aliados para lograr impulsar la reforma electoral. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene como misión convencer a los gobernadores, principalmente los que están por fuera de la órbita del peronismo, para que le den la venia a sus senadores y estos acompañen el texto.

Varios gobernadores se expresaron la semana pasada. El catamarqueño Raúl Jalil afirmó que está a favor de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no así de la posibilidad de las colectoras (posibilidad que formó parte de las versiones que circularon en estas semanas). El tucumano Osvaldo Jaldo desconoció esta última variante, pero expresó su deseo de que se sostengan las internas.

Los dos mandatarios peronistas han colaborado con la Casa Rosada en el Congreso. Junto con el salteño, el peronista disidente Gustavo Sáenz, comandan el bloque Convicción Federal de tres integrantes. Desde esta bancada se limitan a decir que la reforma electoral está en análisis del trío de gobernadores y esperarán sus conclusiones antes de expresar opinión.

"Una vez que ellos avancen sus discusiones con el Gobierno Nacional respecto a este tema, seguramente consensuaremos una posición que contenga las expectativas de todas las partes. Estimamos que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del Partido Justicialista nacional", señalaron a El Destape desde Convicción Federal, sector que rechaza la conducción de Cristina Kirchner como titular del Consejo del partido nacional.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, advirtió que con sus pares del partido centenario consideran una "buena herramienta" a las PASO y que lo mejor sería, al igual que para las legislativas 2025, suspender las internas abiertas. La UCR tiene un bloque de diez senadores a los que son claves para el poroteo de la Casa Rosada.

"Es lo único que le importa al Gobierno, la reelección. Que se dedique a gobernar primero y a levantar el país, que se está cayendo a pedazos", protestó el senador del Frente Cívico por Santiago y jefe político de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, tras los actos oficiales del 9 de Julio, según reportó el medio de esa provincia, El Liberal.

Fuera de las negociaciones con la Casa Rosada, desde el interbloque Popular (Justicialista, Justicia Social Federal y Frente Cívico por Santiago) observan al oficialismo luchar por destrabar las negociaciones con los mandatarios locales para eliminar las PASO, que La Libertad Avanza cree que es el elemento que podría reunir al convulso peronismo con miras a las presidenciales de 2027.

"No veo que tengan cohesión y una síntesis en el tema. Ellos (por el oficialismo) quieren eliminar las PASO. Por el momento no tienen los votos, pero nunca se sabe", reflexionó una voz del interbloque Popular del Senado.