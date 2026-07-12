El hijo de una víctima belga de los incendios en España cuestiona la versión oficial sobre las alertas

Thomas-Wolf Verdonckt observa el paisaje donde su padre, Stanislas Verdonckt, de 63 años, falleció en los devastadores incendios que azotaron la provincia de Almería, en Bédar, Andalucía, España

Por Michael Francis Gore, Aislinn Laing ​y Violeta Santos Moura

LOS GALLARDOS, España, 12 jul (Reuters) - El hijo de un hombre belga que murió en los incendios en España cuestionó las afirmaciones de las autoridades de que su ‌padre y otras víctimas ignoraron las recomendaciones ‌oficiales de refugiarse en sus viviendas, y dijo que los servicios de emergencia no les dieron ninguna orientación.

El virólogo belga Thomas-Wolf Verdonckt dijo a Reuters el sábado que habló por teléfono con su padre, el empresario de 63 años Stanislas Verdonckt, poco antes de las 21:00 horas (1900 GMT) del jueves por la noche, cuando el fuego avanzaba hacia la localidad de montaña de Bédar, en la provincia de Almería, en el sureste de España.

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Stanislas Verdonckt fue una de las ocho víctimas del incendio avivado ​por el viento halladas muertas ⁠en un valle situado debajo de la zona de Paraje el Curato, donde vivía en las ‌afueras de Bédar, según su hijo de 33 años. Verdonckt, que vive en ⁠Bélgica, viajó a España después del incendio y habló con ⁠vecinos sobrevivientes.

Ningún responsable dijo al grupo que el fuego se dirigía hacia ellos, ni que sería más seguro quedarse en casa que huir, afirmó Verdonckt.

"Las personas que murieron no incumplieron ninguna orden porque no se ⁠dio ninguna orden. No se proporcionó ninguna información", dijo.

"Sólo empezaron a correr cuando las llamas ​estaban casi encima de ellos. Ese fue su último recurso absoluto".

Las autoridades ‌han dicho que responsables locales y policías fueron ‌de puerta en puerta o llamaron por teléfono a los residentes con instrucciones sobre cómo ⁠evacuar de forma segura o refugiarse en sus viviendas, según la manera en que el incendio, de rápida propagación, avanzaba en su zona.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, dijo que instó al grupo en el que estaba Stanislas Verdonckt a refugiarse en sus viviendas.

La Junta de Andalucía, que supervisa los servicios ​de emergencia y ‌ejerce de gobierno regional, y la Guardia Civil española, que participó en las labores de rescate, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la versión de Verdonckt.

En total, 12 personas —principalmente extranjeros como Stanislas Verdonckt y un español— murieron al intentar escapar de los incendios cuando estos alcanzaron Bédar, situada por encima del municipio de Los Gallardos. ⁠Sus identidades no han sido confirmadas oficialmente, y los bomberos aún luchan por contener las llamas.

BASTANTE CERCA COMO PARA TOCAR LAS LLAMAS

Un grupo de vecinos, entre ellos su padre, intentó primero alejarse en auto el jueves por la noche por una carretera asfaltada, pero las llamas los obligaron a retroceder, dijo Verdonckt.

"No pudieron pasar por la carretera principal porque no fueron avisados con antelación. Nadie les dijo que el fuego venía desde esa dirección, y cuando intentaron salir, ya era demasiado tarde", afirmó.

El grupo intentó entonces huir en auto en ‌la dirección contraria por el camino de tierra sin salida de los vecinos, que bordea la ladera de una montaña. Pero no consiguieron salir, abandonaron los vehículos y buscaron escapar a pie, dijo.

"No fue una elección. Condujeron hasta el final del camino y, cuando incluso eso estaba en llamas, algunas personas optaron por correr e intentar meterse en el valle", afirmó.

Un vecino que sobrevivió en su casa dijo a Verdonckt que ‌las llamas se acercaron a la vivienda lo bastante como para tocarlas, según relató.

Verdonckt dijo que su padre, un entusiasta senderista y fotógrafo, tenía una casa en la zona desde hacía muchos años, conocía bien el terreno ‌y hablaba español.

Durante su ⁠última conversación telefónica, Verdonckt dijo que su padre sopesó las opciones para protegerse.

Stanislas Verdonckt siempre mantenía la calma "incluso en las situaciones más desesperadas" y repasó su "plan A, B ​y C", dijo Verdonckt.

"Mi padre es una de las personas más inteligentes que conozco. Siempre es muy analítico y simplemente iba marcando casillas: '¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer aquello?'", dijo. "En ese momento, faltaban apenas minutos para que quedaran envueltos por las llamas y atrapados".

(Edición de Cynthia Osterman; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)