Memes: Argentina le ganó a Suiza y ahora se viene Inglaterra en las semis del Mundial

La Selección Argentina clasificó a semifinales del Mundial 2026 luego de vencer por 3 a 1 a Suiza gracias a los goles de Alexis Mac Allister en el primer tiempo, y de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue. Una vez consumado el triunfo de la 'Albiceleste', que se medirá el próximo miércoles ante Inglaterra por un lugar en la final, los memes inundaron las redes sociales.

Las publicaciones se centraron, principalmente, en los nervios de los hinchas a lo largo del partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni, a pesar de contar con un jugador más durante muchos minutos, recién pudieron definir sobre el final. Además, el futuro cruce contra el cuadro inglés fue gran protagonista.

Los mejores memes de la agónica clasificación de la Selección Argentina a semifinales del Mundial

Noticia en desarrollo.