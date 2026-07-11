Pruebas Aprender 2025: La Rioja mejoró sus resultados en Lengua y Matemática, y subió 10 puestos en el ranking

La provincia de La Rioja registró una mejora en los resultados de las pruebas Aprender 2025 aplicadas a estudiantes de sexto grado del nivel primario, con un incremento de más de 10 puntos en Lengua y de seis puntos en Matemática.

"Un claro reconocimiento para el sistema educativo, para la docencia y para toda la comunidad que acompaña estos procesos", expresó a Riojavirtual Radio, el ministro de Educación, Ariel Martínez, quien destacó que los avances reflejan el trabajo sostenido del sistema educativo provincial.

Los resultados se dieron en un contexto nacional en el que 23 provincias mejoraron sus desempeños en Lengua y 22 en Matemática. En el caso de La Rioja, aumentó en más de 10 puntos la cantidad de alumnos que alcanzaron niveles satisfactorios y avanzados en Lengua, mientras que en Matemática la mejora fue de seis puntos.

El funcionario señaló que las evaluaciones permitieron confirmar que las políticas implementadas en los últimos años generaron avances concretos.

"Las Pruebas Aprender del año pasado nos permiten visibilizar que el camino elegido, que la definición del trabajo y el esfuerzo de toda la comunidad educativa arrojaron avances importantes. Hemos podido avanzar en Lengua y en Matemática y eso consolida los programas que se vienen implementando en la provincia", afirmó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que el Plan Rosario Vera Peñaloza y el Programa de Alfabetización desarrollado en todos los niveles y modalidades fueron herramientas clave para mejorar los aprendizajes. En ese sentido, consideró que los estudiantes lograron "un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de estas disciplinas".

Por otra parte, Martínez atribuyó parte de los resultados a la continuidad de las clases durante el último período. Según explicó, la ausencia de medidas de fuerza en las escuelas permitió sostener la planificación pedagógica. "Hace casi 15 meses que no tenemos medidas de fuerza y esto permitió sostener las planificaciones", concluyó.

En esta misma línea, el funcionario adelantó que La Rioja fue una de las provincias del NOA que más avances lograron.