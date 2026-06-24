La Rioja apuesta a la formación tecnológica de jóvenes con una nueva edición de TecnoAliados: los detalles

La provincia de La Rioja puso en marcha una nueva edición de TecnoAliados, la propuesta de formación gratuita impulsada por el Polo Tecnológico y el Clúster Tecnológico Isae. La misma, está orientada a potenciar las capacidades de jóvenes riojanos en áreas vinculadas a la innovación, la tecnología y los nuevos desafíos del mundo productivo.

Las capacitaciones se dictarán de manera presencial en el Polo Tecnológico de La Rioja y en distintas sedes municipales asociadas, además de contar con instancias virtuales. Los cursos comenzaron este lunes 22 de junio y se desarrollarán en módulos y niveles de corta y mediana duración, con propuestas orientadas a distintas áreas vinculadas a la innovación y la tecnología.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la formación de jóvenes y ampliar las oportunidades de acceso a la economía del conocimiento. En ese sentido, durante la presentación, que contó con la participación del secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, y del director del Isae, José Nieto, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de capacitación alineados con las demandas actuales del mercado laboral.

"Estas propuestas representan una oportunidad concreta para que más jóvenes puedan acceder a conocimientos estratégicos, desarrollar nuevas habilidades y prepararse para los desafíos que plantea la transformación tecnológica", señalaron durante la apertura.

Capacitación gratuita en áreas de alta demanda

La edición 2026 de TecnoAliados, impulsada por el gobernador Quintela, garantiza el acceso libre y gratuito a la formación tecnológica. Además, este año incorpora una amplia oferta de cursos vinculados a sectores con creciente demanda laboral.

Entre las propuestas se destacan Analista de Calidad de Software con Integración de Inteligencia Artificial, Programador Python con Aplicaciones en IA, Programador Training Python Básico, Desarrollador Web Avanzado (Backend), Desarrollador de Videojuegos, Robótica, Impresión 3D y Domótica.

También se suman capacitaciones orientadas a nuevas herramientas digitales y productivas, como Community Management Avanzado, Docencia y Entornos Digitales con Aplicaciones de IA y De Ahorrista a Inversor.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el curso Aplicaciones de Drones en Procesos Productivos, una tecnología que comienza a ganar protagonismo en distintas actividades vinculadas a la producción, la logística y los servicios.

Más oportunidades para el talento riojano

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, remarcaron que TecnoAliados forma parte de una estrategia sostenida destinada a generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la vinculación entre la formación y las necesidades concretas del entramado productivo provincial.

La propuesta busca además consolidar un ecosistema de innovación que permita acompañar el crecimiento de sectores estratégicos y ampliar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y profesionales en actividades de alto valor agregado.

Con una oferta cada vez más amplia y enfocada en las tecnologías del futuro, TecnoAliados continúa con su consolidación como uno de los principales programas de capacitación gratuita en economía del conocimiento de La Rioja, lo que brinda herramientas concretas para el desarrollo profesional y productivo de las nuevas generaciones.