Johan Manzanbi, el crack de Suiza que tiene 20 años y es la sensación del Mundial 2026

Necesitó de tan solo 19 minutos para marcar dos goles que le dieron la victoria a su equipo.

Un Mundial es un torneo por excelencia donde los jugadores tienen la chance de mostrarse y así poder cambiar de gran manera su presente en lo que respecta al nivel de clubes. Hay un jugador en Suiza que está aprovechando bastante los minutos que tiene en campo para incrementar el valor de mercado que de momento dispone de un precio de 50 millones de euros.

Hasta el momento, el jugador más determinante del conjunto suizo es Johan Manzambi, de 20 años, que se desempeña como mediocentro y defiende los colores del Friburgo de Alemania, que anotó dos goles en la goleada por 4-1 frente a Bosnia en la segunda fecha de la fase de grupos. Lo particular es que en el primer duelo ante Qatar solo sumó 25 minutos, y en el segundo solo se registraron 19.

“Honestamente, es increíble. Es el primer doblete de mi carrera, y encima en un Mundial. Marcar dos goles delante de los aficionados y de mi familia es algo muy, muy bonito. Creo que no voy a poder dormir esta noche”, expresó después de su doblete. Una actuación que generó que varios equipos de las principales ligas pregunten condiciones sobre su pase.

“Johan es un chico alegre con unas cualidades futbolísticas increíbles. Podemos usarlo de forma flexible, más defensiva, en el mediocampo, pero también en la banda o como delantero. Es un futbolista de calle, de los que necesitan libertad. En ataque tiene total libertad. Lo viste hoy: puede presionar, tiene buen regate y sabe definir”, comentó Murat Yakin, que se desempeña como entrenador de Suiza.

De cara al partido contra Canadá, el cuerpo técnico de Suiza dispone de una interesante duda porque entiende que el joven de 20 años podría tener minutos como titular para ver cómo responde, pero tampoco descarta darle la chance a Rubén Vargas. Una duda que se irá disipando con el paso de las horas en un duelo que es clave para la parte alta de la tabla de posiciones.

Por otro lado, lo contractual de Johan Manzambi dispone de contrato con Friburgo hasta junio del 2030. Lo que permite entender que disponen de una gran consideración en sus servicios y que no serán para nada flexibles en caso de que aparezca un interesado que pretenda quedarse con la ficha en el mercado de pases que comenzará después del Mundial.

La barrera de los octavos de final

Si se repasa la historia de Suiza en los mundiales, se puede apreciar que desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022 solo pudo alcanzar la instancia de los octavos de final para luego regresar a su hogar. Mientras que en 1934, 1938 y 1954 disputó los cuartos de final, pero fue sin suerte porque no le alcanzó para meterse dentro de los cuatro mejores.

Es por ello que la vigente edición expone que el equipo europeo dispone de un pie y medio dentro de la nueva instancia de 16avos y luego deberá reunir las fuerzas necesarias con el fin de alcanzar los octavos de final. Una instancia que lo podría dejar con un rival poderoso. Toda una prueba para determinar en qué nivel se encuentra el equipo.