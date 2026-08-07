El Roña Castro arremetió contra Maravilla Martínez y lo desafió: "De Argentina no se habla mal"

Jorge Fernando "Roña" Castro volvió a cruzar a Sergio "Maravilla" Martínez por sus dichos contra él y sobre Argentina. El excampeón del mundo de boxeo no perdonó a su colega por sus ideas políticas, su cercanía al gobierno de Javier Milei y todo lo que engloba a su carrera con su viaje a España en plena crisis del 2001. Con todos esos condimentos, el nacido en Caleta Olivia -Santa Cruz- y radicado en Buenos Aires, no lo perdonó y lo destrozó en el marco del ciclo Sin Filtro del canal de YouTube llamado 2 Reyes.

El Roña Castro destrozó a Maravilla Martínez

"Yo no soy cagón, te voy a agarrar y cagar bien a trompadas para que te des cuenta lo que es un argentino, no ando pidiendo favores a nadie, ni a otro país. Y no te olvides que cuando peleaste con Murray acá, los que pusieron la plata fueron los 'kukas'. No te acordás que fuiste a abrazar a Cristina, que tu mamá lloraba porque la atendió en Casa Rosada. Te tenés que acordar", esbozó el "Roña". Con estas declaraciones hizo referencia a la penúltima pelea del quilmeño en nuestro país en la que venció a Martin Murray en Vélez Sarsfield.

Por otro lado, el nacido en Caleta Olivia recordó lo que fue la durísima derrota de Martínez con Miguel Cotto en su presentación previa al primer retiro: "Fue y perdió. Sentó la colita en la lona". Por último, volvió a desafiarlo: "Maravilla, te vas de boca y no te la bancás. Vamos a subirnos arriba de un cuadrilátero y te vas a dar cuenta quién es el mejor. Con 58 años que tengo, tengo ganas de cagarte a trompadas para darte cuenta que de la Argentina no se habla mal. Vos naciste acá, no en España. Ahí te dieron un lugar y te fuiste a otro país a hacerte el gallego".

Las declaraciones de Maravilla Martínez que molestaron al Roña Castro

"Todos los votantes son víctimas, fuera de joda. Porque te están haciendo cagar en un balde, a tus abuelos, a tus viejos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Después te dicen 'no sos pueblo, estás en Dominicana, venís de Madrid o te fuiste a Europa o Estados Unidos'", fueron las palabras que utilizó Martínez en base al primer desafío del "Roña" para con él. "No podés hablar así, no podés hablar de tu país, sabés que la gente se está cagando de hambre y él claro, como hizo unos mangos... 'pues, coño' se hace el gallego", esbozó en su momento "Locomotora" y el quilmeño le contestó.

Sergio "Maravilla" Martínez opinó sobre nuestro país y el "Roña" Castro lo destrozó

Por qué Maravilla Martínez se fue a España después de la crisis del 2001

El nacido en Quilmes dejó el país en el año 2001 en medio de la crisis para irse a España a buscar nuevas oportunidades. El paso fue positivo para su carrera a pesar de que poco antes de emigrar se consagró campeón argentino. "Maravilla" hizo su camino en el Viejo Continente para más tarde llegar a lo más alto del boxeo, pero no la pasó bien tampoco en suelo español. Sus primeros años allí fueron difíciles y con el paso del tiempo se afianzó no sólo en dicha nación, sino en el deporte de los puños que más tarde lo convirtió en estrella.