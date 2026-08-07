Dijo que su esposa murió porque explotó un celular en el auto, pero una pericia destapó el brutal femicidio

En su momento el caso dio mucho que hablar. Una mujer iba usando el celular mientras lo cargaba en su auto y estalló. El episodio provocó que el conductor, esposo de ella, perdiera el control del coche y se despistara. María Lucila Pagani (47) quedó internada y murió tres días después por las quemaduras. Ahora se descubrió que nada de eso había pasado y Gerardo Luis Gasparutti (43) fue detenido por el femicidio de su mujer. Gasparutti, director de una carrera en una universidad privada, fue detenido esta mañana por orden de la fiscal Liliana Copello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 turno 4 de Córdoba. Le imputó el delito de homicidio calificado por el vínculo por el hecho ocurrido el 14 de junio pasado.

El matrimonio vivía en la localidad de Mendiolaza con su hijo de 10 años. Aquella noche él la había invitado a ella, una académica muy reconocida, a celebrar los 15 años de su llegada a la provincia. Iban en su Renault Sandero blanco manejado por él a cenar a la capital. Fue a la altura del kilómetro 8 de la Ruta E-53, que conecta la Ciudad de Córdoba con Río Ceballos, donde el auto se salió del camino, cayó en una zanja y se incendió. Cerca de las 21, Gasparutti llamó a emergencias. Pagani era una profesional de altísimo perfil académico. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con estudios de postgrado en Europa, se desempeñaba como Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora del Conicet.

"Veníamos por la ruta, explotó el celular y me tiré a la banquina"

La primera versión que el conductor del auto le dio a la Policía fue que Pagani, quien viajaba en el asiento del acompañante, iba usando el celular mientras lo cargaba y de repente estalló. Eso provocó que él perdiera el control del auto, despistara y terminara adentro de la zanja. Luego se desató el incendio que terminó hiriendo de gravedad a su mujer, siempre según su versión. Según la reconstrucción que pudo hacer la prensa, lo que Gasparutti le dijo a la Policía fue: "Veníamos por la ruta, explotó el celular y me tiré a la banquina. Se prendió fuego ella y yo intenté sacarla pero no pude porque estaba ardiendo. Me bajé del auto y llamé".

Sin embargo, de a poco empezaron a aparecer elementos que contradecían la versión del nutricionista. Eso llevó a la fiscal Copello a seguir, en silencio, con la investigación. Los primeros fueron los testimonios de dos testigos, automovilistas que venían atrás del Sandero y se encontraron con el "accidente". Uno de ellos contó que paró para ayudar y que vio al conductor del Sandero abajo del auto, pero que en ningún momento intentó abrir la puerta de su esposa mientras se prendía fuego para intentar sacarla. El segundo automovilista dijo que también se detuvo, agarró el matafuego y fue directo a apagarle las llamas a la mujer. Pero lo más llamativo fue que Gasparutti no fue atrás de su esposa para acompañarla en el hospital. "Llegó un amigo de él, se sentó a un costado y se puso a fumar un cigarrillo", fue lo que aportó el testigo.

Las pericias desmintieron la explosión del celular

El otro elemento importante fueron los resultados de las pericias de los Bomberos. En primer lugar no encontraron ningún celular, cable o fuente de carga en el habitáculo del Sandero. Y además, notaron un olor compatible a algún líquido combustible. Un análisis más en profundidad arrojó que había restos de nafta rociada adentro del auto. Todo eso sumado a que el fuego solo se desarrolló en el costado del acompañante levantó fuertes sospechas sobre un incendio intencional. Los peritos argumentaron que el modo en que se prendió el fuego y se expandió no tenía nada que ver con la posible explosión de un celular. "Si un celular explota, no alcanza a generar ese incendio", sostuvo uno de los investigadores. "Para que se genere ese incendio tiene que haber otro elemento". Los bomberos comprobaron que había un líquido carburante rociado en el interior del Sandero y que el tanque de combustible del vehículo estaba intacto.

La amante y las conversaciones que la fiscalía intervino

Lo que Gasparutti no sabía es que desde Buenos Aires, una testigo de identidad reservada que era muy cercana a Pagani, aportó un dato crucial a la fiscalía. Esa mujer dijo que Pagani hacía tiempo sospechaba que su esposo tenía una amante, una mujer que también sería docente de la Universidad Siglo 21. Ante las sospechas, la fiscal Copello dispuso intervenir el teléfono de Gasparutti. Ahí se encontraron con que era cierto que el hombre tenía una relación extramatrimonial y que su amante le exigía que le contara la verdad a su esposa. Él le había prometido hacerlo esa noche, la del 14 de junio, la misma que él le propuso a su esposa ir a celebrar los 15 años de su mudanza a Córdoba. Una excusa que, según la investigación, habría encubierto un plan criminal.

Después del accidente, la hermana de la amante empezó a advertirle a ella que tuviera cuidado con Gasparutti, que no le creía la versión de la explosión del teléfono. En otros diálogos, ella le reprochaba a él que el fin de semana del accidente, la había bloqueado del teléfono. "No podía, se dio esta situación", se justificaba él.

La hipótesis de un plan criminal

Para los investigadores, por todo el contexto de la relación, lo que revelaron las pericias y la manera en la que encontraron a María Lucila en el auto reclinada como si estuviera durmiendo, la hipótesis más firme es que Gasparutti la durmió con algún somnífero o droga como clonazepam. No se pudo saber qué drogas tenía en sangre, ya que cuando fue internada en el hospital, por el grave estado que estaba le suministraron una gran cantidad de morfina entre otros medicamentos, para aliviar el dolor de las quemaduras. "Por la posición del asiento, la hipótesis técnica es que ella estaba impedida de actuar físicamente, estaba atontada y no podía reaccionar", dijo a la prensa una fuente del caso.

Gasparutti fue detenido este jueves a la mañana. La Policía esperó a que dejara a su hijo de 10 años en el colegio y luego lo fueron a buscar a la sede de la Universidad Siglo 21, para que el chico no presenciara la situación. Esta tarde iba a ser trasladado a la Alcaidía de Bouwer. La semana que viene será indagado por el femicidio de su esposa. Ahora la Justicia debe resolver la situación del hijo del matrimonio, que en un mes y medio se quedó sin mamá y ahora su papá está preso por matarla.