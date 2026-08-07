El tango llega al mundo digital: la nueva colección que homenajea la identidad de Buenos Aires

El tango, ese género que nació en los barrios populares de Buenos Aires y terminó conquistando escenarios de todo el mundo, ahora tiene una nueva forma de ser recorrido. Google Arts & Culture presentó “El abrazo: el alma del tango”, una colección digital que reúne más de 50 historias para explorar la herencia cultural, los protagonistas y los espacios que hicieron de esta música un símbolo de la identidad argentina.

La propuesta busca preservar y acercar el patrimonio tanguero a nuevas generaciones a través de la tecnología, con un recorrido que atraviesa desde las grandes figuras del género hasta las milongas, los barrios porteños y las expresiones contemporáneas que mantienen vivo su espíritu.

El recorrido virtual está organizado alrededor de tres grandes ejes: personas, lugares y cultura.

De Carlos Gardel a Astor Piazzolla, pasando por Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche, la colección homenajea a los artistas que transformaron al tango en un fenómeno internacional. A través de imágenes, relatos y archivos históricos, la experiencia permite conocer las historias detrás de quienes le dieron forma al género: cantantes, músicos, bailarines, artesanos y comunidades que sostienen esta tradición.

Cómo es el recorrido virtual “El abrazo: el alma del tango”

El recorrido virtual está organizado alrededor de tres grandes ejes: personas, lugares y cultura. En el apartado dedicado a sus protagonistas, los usuarios pueden descubrir la figura del tanguero, conocer la vida y obra de Gardel a través del Museo Casa Carlos Gardel y acercarse al legado de los grandes maestros que llevaron esta música más allá de las fronteras argentinas.

Los espacios emblemáticos del tango también ocupan un lugar central. Las milongas, donde generaciones de bailarines mantienen vivo el ritual del abrazo, forman parte del recorrido junto con Caminito, en el barrio de La Boca, considerado uno de los símbolos más reconocidos del tango porteño. También se destaca el trabajo de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, creada en 1980 y fundamental en la difusión del género a través de conciertos y propuestas educativas.

La propuesta busca preservar y acercar el patrimonio tanguero a nuevas generaciones a través de la tecnología.

La colección además pone el foco en el presente del tango: las nuevas voces, las tendencias vinculadas a la moda, las letras y las comunidades actuales que continúan reinventando el género. En ese sentido, la experiencia recuerda que el tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, un reconocimiento a su valor artístico y social.

“El abrazo: el alma del tango” fue desarrollada junto a instituciones como el MALBA, Tango & Tango, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Marca País Argentina, con el objetivo de proyectar al mundo una de las expresiones culturales más representativas del país.

“Es una forma de honrar y perpetuar esa fe empecinada que mantiene vivo al género”, señaló Juan Vallejo, director general de Google Argentina, al presentar la iniciativa. Por su parte, Tamar Colodenco, gerente de Políticas Públicas para Cono Sur, destacó el rol de la tecnología para proteger y difundir el patrimonio cultural: “Hoy cualquier persona en el planeta va a poder recorrer la mística de nuestras milongas y descubrir cómo este sentimiento sigue latiendo”.

Como parte de la propuesta, Google también sumó una experiencia interactiva con Gemini que permite crear imágenes ambientadas en lugares históricos del tango, como el Abasto o Caminito, junto a una representación de Carlos Gardel, mediante una guía de prompts.