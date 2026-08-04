Furor en el tango por un mes lleno de actividades y espectáculos gratuitos en CABA

Buenos Aires vuelve a vestir sus calles al ritmo del tango durante todo agosto con una grilla integral de propuestas culturales. La agenda del 2x4 porteño abarca presentaciones en directo, pistas de baile, clases de formación, visitas guiadas y encuentros artísticos en diversos puntos de la Capital Federal.

El punto cúlmine de la celebración será una nueva edición del Tango BA Festival y Mundial, aunque la actividad iniciará en los primeros días del mes mediante la octava edición de la Semana de las Milongas, una plataforma pensada tanto para bailarines experimentados como para el público que desea dar sus primeros pasos.

La programación se desplegará en teatros, museos, centros culturales, bares notables y edificios emblemáticos, consolidando a la Ciudad como el epicentro global de esta expresión cultural.

Durante la segunda quincena del mes, el protagonismo recaerá en el Tango BA Festival y Mundial, certamen que se desarrollará entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre. La competencia convocará a parejas de diversos países que buscarán consagrarse en las categorías de Tango de Pista y Tango Escenario.

De forma paralela a las instancias eliminatorias, la agenda artística ofrecerá recitales, clínicas de baile, exhibiciones, agrupaciones en directo y charlas en espacios como la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo.

Cronograma destacado de actividades día por día

Propuestas continuas durante todo el mes

Todos los lunes (18 hs): Milonga de Campeones en la Casa de la Cultura, un espacio de encuentro con grandes referentes del género y pista libre.

en la Casa de la Cultura, un espacio de encuentro con grandes referentes del género y pista libre. Todos los domingos (19:30 a 22 hs): Tradicional baile popular en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Tradicional baile popular en el Centro Cultural 25 de Mayo. Museo Casa Carlos Gardel: Charlas, performances e instancias para coleccionistas en el marco de la exhibición “Gardel: lo real, lo simbólico y lo imaginario” .

Charlas, performances e instancias para coleccionistas en el marco de la exhibición . Bares Notables: Un circuito de 12 locales gastronómicos tradicionales ofrecerá espectáculos musicales dedicados al género.

Buenos Aires vuelve a convertir agosto en el mes del tango con exhibiciones y shows gratuitos.

Primera quincena de agosto

Del 1 al 7 de agosto: 8ª edición de la Semana de las Milongas, con participación de 59 espacios de la Ciudad que ofrecerán talleres, prácticas y baile social.

8ª edición de la Semana de las Milongas, con participación de 59 espacios de la Ciudad que ofrecerán talleres, prácticas y baile social. 1 de agosto (20:30 hs): Apertura en el Teatro Verdi con el show de la Orquesta Esquina Sur y la exhibición de Laura Casco Zorzón junto a Ariel Taritolay.

Apertura en el Teatro Verdi con el show de la y la exhibición de Laura Casco Zorzón junto a Ariel Taritolay. 6 de agosto (17 a 21 hs): Inauguración de La sala del Troilo en el Centro Cultural Aníbal Troilo e inicio del ciclo Arte y Cultura al Caer la Tarde .

Inauguración de en el Centro Cultural Aníbal Troilo e inicio del ciclo . 6 de agosto (19 hs): Recital “Juntos 30 años” de Armando de la Vega en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

Recital de Armando de la Vega en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. 7 de agosto (20 hs): Comienzo del ciclo Historias de Tango con la presentación del espectáculo “Gardel, la voz eterna” , con Jesús Hidalgo como voz invitada.

Comienzo del ciclo con la presentación del espectáculo , con Jesús Hidalgo como voz invitada. 7 de agosto (21:45 hs): Cierre de la Semana de las Milongas en La Viruta Tango Club, con el Esteban Morgado Cuarteto y la demostración de Julio Seffino y Aldana Tade.

Cierre de la Semana de las Milongas en La Viruta Tango Club, con el y la demostración de Julio Seffino y Aldana Tade. 10 de agosto (18 a 21 hs): Show del Dúo Musical Galia en la pista del Centro Cultural Aníbal Troilo.

Show del en la pista del Centro Cultural Aníbal Troilo. 14 de agosto (20 hs): Presentación especial de la Orquesta del Tango de Buenos Aires junto a María José Mentana en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Presentación especial de la junto a María José Mentana en el Centro Cultural 25 de Mayo. 14 de agosto (20 hs): Segunda función del ciclo Historias de Tango con el show “Tangos del alma” junto a Noelia Moncada.

Segunda quincena de agosto