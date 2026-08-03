Milei culpó a la oposición por los endeudados y adelantó una alianza electoral en 2027

El presidente, Javier Milei, dio marcha atrás al negar tener a su compañero de fórmula para las elecciones 2027 ya definido, y se abrió a la posibilidad de que sea definido mediante un acuerdo político con sectores que estén por fuera de La Libertad Avanza. Además, volvió a descartar medidas para las familias que no pueden pagar sus deudas, en medio de la morosidad récord, por la que culpó al kirchnerismo.

"Hay un conjunto de personas que podrían calificar para esa situación", señaló el mandatario en diálogo con Radio Mitre al ser consultado sobre su eventual candidato a vicepresidente en las elecciones del año próximo.

En ese sentido, agregó: "Mi cabeza ya tiene definido eso, pero sucede que la política es dinámica". Así, se desmintió a sí mismo, ya que el domingo había dicho, en una entrevista a Diario Río Negro, tener ya definido a su compañero de fórmula. "Tengo alternativas y tengo orden de preferencia", aclaró.

En este contexto, Milei se abrió a un "acuerdo" para definir a su compañero de fórmula. "La política es dinámica. Pueden ocurrir acuerdos y, en función de esos acuerdos, usted puede tomar una opción u otra".

Al ser repreguntado sobre si su primera opción era hombre o mujer, el Presidente esquivó la cuestión al afirmar que "no es solamente una persona, es un conjunto de personas", y añadió que no se iba a prestar a las "especulaciones". De este modo, evitó fomentar los rumores sobre que las intenciones de la senadora Patricia Bullrich de postularse como compañera de fórmula.

Milei culpó al kirchnerismo por la morosidad récord y descartó medidas de ayuda a las familias endeudadas

Por otro lado, Javier Milei culpó al kirchnerismo por la morosidad familiar récord y volvió a descartar medidas adicionales para ayudar a los hogares que no pueden pagar sus deudas.

"Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo", respondió Milei al ser consultado sobre la morosidad récord en los créditos familiares, que alcanzó casi un 13% en mayo para los préstamos bancarios.

De este modo, aludió a que este escenario es, según su versión, producto de la inestabilidad económica que hubo en el período previo a las elecciones de octubre de 2025, que atribuye al gasto fomentado por las leyes impulsadas por la oposición y al riesgo de un triunfo electoral del peronismo.

"La pregunta es: si yo tengo un acuerdo con alguien y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, ¿es correcto que yo le haga pagar eso a usted?", agregó en diálogo con Luis Majul en La Nación Más, descartando así alguna ayuda oficial a las familias que no pueden pagar sus deudas.

Milei advirtió que "obviamente" quien se endeuda tiene la responsabilidad, y, en referencia a las familias que tomaron créditos y hoy no pueden pagarlos, añadió: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?". Así, el jefe de Estado descargó la solución del problema en los bancos, al aclarar que "fomentamos que refinancien" la deuda de quienes tomaron los créditos.