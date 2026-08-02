Ataques israelíes dejan nueve muertos en Gaza; ministro israelí dice que no hay acuerdo para frenar ataques

Consecuencias de los ataques israelíes en la ciudad de Gaza

Los ataques aéreos israelíes continuaron en Gaza por segundo día consecutivo el domingo, causando la muerte de al menos nueve palestinos, a pesar del anuncio del presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, de un avance ‌en los esfuerzos por aplicar el acuerdo de alto el fuego de Gaza del año pasado.

El ministro de Energía israelí, Eli Cohen, dijo el domingo que no existía un acuerdo para detener los ataques contra Gaza y que consideraba necesario que Israel, que ya controla el 70% de la Franja, asumiera el control total de la misma.

Cohen es miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Netanyahu, un reducido círculo de ministros que supervisa la política de seguridad y diplomática.

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Las autoridades sanitarias palestinas indicaron que aviones ​de combate israelíes llevaron a ⁠cabo ataques separados en distintos puntos del enclave: en el norte de la ciudad de Gaza, ‌en la ciudad central de Deir al-Balah y en la zona sur de Jan ⁠Yunis.

Un hombre y su esposa murieron y cuatro personas ⁠resultaron heridas en un ataque aéreo contra un departamento en Deir al-Balah, mientras que otras dos personas, entre ellas un niño, fallecieron en un ataque contra otro departamento en la ciudad de Gaza, informaron los ⁠servicios médicos.

Un padre, una madre y su hijo de 9 años murieron al amanecer tras ​un ataque contra una vivienda en la zona de Mawasi, en Jan ‌Yunis. Otra persona murió cerca de Jabalia, en el ‌norte de Gaza.

El Ejército israelí dijo que los ataques en Deir al-Balah tenían como objetivo ⁠a dos comandantes de la fuerza de élite "Nukhba" de Hamás. Los ataques en la ciudad de Gaza y en Jabalia también tenían como objetivo a "agentes militares", pero el Ejército aún estaba evaluando la situación, indicó.

Al menos 1.230 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes desde que se alcanzó el alto el ​fuego en octubre.

Trump ‌dijo el jueves que se había producido un avance decisivo después de que Hamás aceptó desarmarse en el marco de una iniciativa respaldada por Estados Unidos para aplicar el acuerdo de alto el fuego alcanzado el año pasado en Egipto.

La Junta de Paz de Trump, el organismo liderado por Estados Unidos que supervisa el alto el fuego, publicó el viernes ⁠una hoja de ruta de 15 puntos en la que se establecen los pasos finales para la aplicación del acuerdo.

LA HOJA DE RUTA AÚN NO SE HA APLICADO

La hoja de ruta aún no se ha puesto en práctica. Hamás ha afirmado que entregará sus armas para su almacenamiento solo después de que Israel detenga las operaciones militares y retire sus fuerzas, de conformidad con el acuerdo del año pasado. Un funcionario israelí dijo a Reuters que no habría retirada de las posiciones militares actuales a menos que Hamás lleve a cabo un "desarme ‌genuino".

Cohen dijo a Army Radio que no creía que Hamás fuera a desarmarse, sino que más bien intentaría engañar e ocultar su armamento.

Netanyahu no se ha pronunciado públicamente sobre la iniciativa, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la ha calificado de inaceptable y ha afirmado que Israel debería seguir matando a los líderes de Hamás.

El exalto cargo de Fatah Mohammed Dahlan, afincado en los Emiratos Árabes Unidos, dijo en ‌una publicación de Facebook que Jared Kushner, yerno de Trump y asesor principal implicado en la iniciativa estadounidense, le había comunicado que estaba colaborando con la parte israelí para detener los ataques contra Gaza.

Dahlan señaló que los ‌contactos con Estados Unidos continuaban ⁠para garantizar la plena aplicación del acuerdo, y añadió que su éxito dependía ahora de que Israel pusiera fin por completo a sus ataques diarios contra Gaza.

Reuters ​se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para recabar comentarios sobre las declaraciones de Dahlan. No hubo comentarios inmediatos por parte de Israel.

Con información de Reuters