Un futbolista de la Selección Argentina que jugó la final: "Hasta mi vieja creyó en las teorías"

Un jugador de la Selección Argentina, que estuvo en la final ante España, volvió a hablar de las teorías conspirativas.

Un futbolista de la Selección Argentina, que participó de la final del Mundial 2026 frente a España, contó que hasta su madre empezó a creer en las teorías conspirativas sobre lo que ocurrió en la definición por el título en Nueva Jersey (Estados Unidos). Los trascendidos y los comentarios acerca de la derrota por 1-0 en la prórroga estuvieron a la orden del día, con la probable sanción de la FIFA por la bandera de las Islas Malvinas y el arbitraje del esloveno Slavko Vincic en el centro de la escena.

Quien se pronunció acerca de esta situación fue nada menos que Facundo Medina, el defensor de 27 años que ingresó en el cotejo ante la "Roja" y que fue titular en el arranque de la Copa del Mundo. Durante la entrevista para el canal de streaming de Telefe, el ex River Plate se despachó con una anécdota desopilante al respecto del diálogo con su mamá sobre este tema.

Medina, que jugó la final del Mundial 2026: "Le dije a mi vieja que se dejara de joder"

En el adelanto de la charla con Grego Rosello, que saldrá completa por primera vez el domingo 2 de agosto por la noche, Medina se refirió a las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina en el Mundial 2026: "¿Por qué pensás que nosotros vamos a hacer qué en el partido? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo".

La divertida apreciación de Facundo Medina sobre los rumores de la final.

Entre risas, el zaguero o lateral izquierdo de Olympique de Marsella detalló: “Le dije, ´dale, ¿vos también con eso? Dejate de joder´”. Emocionado, recordó cómo ella lo ayudó para llegar a ser futbolista profesional: “Mónica es mi vieja querida, me emociono porque hubo días que no comía por darme a mí”. Por último, les agradeció a los hinchas por haberlos apoyado igualmente pese a la caída en la final: “Llegamos al aeropuerto, fuimos ahí y dimos la vuelta. Pudimos ver a la gente y disfrutar de los que nos fueron a bancar, la verdad que sentí amor y una caricia al alma porque lo dimos todo y con eso nos quedamos“.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina vs. España

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Lionel Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto. Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido.

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España. Para colmo, el presidente de la UEFA (Aleksander Čeferin) es esloveno al igual que el árbitro de la final, Slavko Vincic. Curiosamente, este juez también había dirigido en el único cotejo en el que la "Scaloneta" había perdido anteriormente en las Copas del Mundo, ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.