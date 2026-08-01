Luck Ra rompió el silencio y contó la verdad sobre por qué dejó a La Joaqui: "Ya no estaba..."

Luck Ra habló con De Brito sobre su separación.

Después de días de rumores y despedidas cargadas de emoción, Luck Ra decidió romper el silencio sobre su separación de La Joaqui. El cordobés le escribió a Ángel de Brito y, además de explicar los motivos de la ruptura, salió a bajarle el tono a las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Tuli Acosta.

La charla privada con De Brito

Todo se destapó cuando el conductor de LAM contó que había mantenido contacto con el cantante desde que estalló el conflicto. "Me contestó hoy recién porque hoy tenía un show en el Bronx, en Nueva York. Está trabajando allá y se queda unos días", relató De Brito. Según explicó, Luck Ra estaba particularmente molesto por la reacción del público en redes, a pesar de que La Joaqui se había referido a él en buenos términos: "Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes".

Luck Ra reveló que el amor no era el mismo.

La dura revelación de Luck Ra

De Brito confirmó que fue el propio cantante quien tomó la decisión de terminar la relación. También reveló que Luck Ra estaba dolido por las críticas sobre su vínculo con las hijas de la cantante: "Yo con las nenas tengo una relación", le habría dicho. El mensaje más contundente llegó cuando el conductor leyó, en primera persona, las palabras que el cordobés le envió: "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes, y no quería que la relación termine peor estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería".

Luck Ra también apeló a su propia historia familiar para explicar por qué la crítica sobre las hijas le pesaba tanto: contó que él mismo tuvo un padrastro y que entendía perfectamente la dinámica de una nueva pareja en la vida de una madre. "Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz", habría expresado, remarcando que la propia Joaqui llegó a decir que fue "el novio que más feliz" la hizo.

Sin affaire con Tuli Acosta

Sobre los rumores de infidelidad, el mensaje fue tajante: "Con Tuli no pasó nada". Según De Brito, en ese punto coinciden las tres partes involucradas. El periodista también reconoció que no tuvo tiempo de digerir la separación antes de que se hiciera pública, y cerró advirtiendo que alguien "de adentro" del entorno estaría instalando versiones sin sustento sobre los verdaderos motivos de la ruptura.