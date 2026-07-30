La agenda del Presidente se concentra en la Cadena Nacional que se emitirá esta noche a las 20 horas para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje televisado será exclusivamente para comunicar los detalles del proyecto que obsesiona a Javier Milei y sobre el que viene trabajando desde hace más de un mes. Pese a que se trata de un tema de estricta agenda económica, no habrá anuncios adicionales vinculados al bolsillo de los argentinos. Con el anuncio se le dará ingreso al Congreso para su debate.

“Es un mensaje para que la gente entienda la motivación de este cambio. Que sepan por qué es importante reformar la Carta Orgánica. Milei va a decir que es un cierre definitivo de la máquina de imprimir billetes”, anticipan en la Casa Rosada.

El objetivo de la reforma es reducir las funciones de la entidad a “preservar el valor de la moneda”. “Ese será su único objeto y mandato”, explicará Milei. Además se busca prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional tanto de forma directa con transferencias o indirectas mediante la emisión de bonos. El proyecto buscará prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro y cambios en la forma de designación de autoridades para garantizar su estabilidad y que también sea más difícil la remoción del presidente y directorio.

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Los detalles de la presentación

Otro de los puntos implica restringir la distribución de utilidades y endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión.

Durante la tarde, Milei - acompañado del gabinete económico- va a grabar el anuncio que tiene una duración prevista de entre 20 y 30 minutos. El ministro de economía Luis Caputo y el presidente de la entidad, Santiago Bausilli serán de la partida. “Presentar a la sociedad esta reforma requiere una comunicación importante porque es uno de los pilares fundamentales de la política económica. Por eso usa la cadena nacional”, reconocen en la sede del Gobierno.

A razón de verdad, se trata de la versión pragmática de su vieja promesa de cerrar la entidad monetaria. Se la va a reducir a la mínima expresión posible y el objetivo es despojarla de otras herramientas blindarla de futuros cambios con otras administraciones.

Con el anuncio se le dará ingreso al Congreso para su debate. En ambas Cámaras, sin embargo, son varios los proyectos que ya revisten carácter urgente para la mesa política y económica y que se encuentran estancados. Desde la eliminación de las PASO hasta las modificaciones de zonas frías, son asuntos con los que hay urgencia en la agenda política y económica.

Si bien la reforma del Banco Central no forma parte de las urgencias del Gobierno, se trata de uno de los temas originarios de Javier Milei. Además los estrategas creen que sirve para posicionar al presidente en la agenda reformista que quieren impulsar como valor de cara a 2027. El desafío será conectar un asunto muy técnico con la cotidianidad de quienes lo miren del otro lado de la pantalla.