Por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra: los motivos de la ruptura

La Joaqui anunció el fin de su relación con Luck Ra mediante un comunicado en Instagram y aseguró que la separación fue de común acuerdo.

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra sorprendió a sus seguidores luego de varios días de especulaciones en redes sociales. La cantante decidió romper el silencio con un comunicado en Instagram para explicar cómo terminó la relación y aclarar los rumores que comenzaron a circular sobre la pareja.

La Joaqui confirmó el fin de su relación con Luck Ra

Fue a través de sus historias de Instagram que La Joaqui anunció oficialmente la ruptura con Luck Ra, cuyo nombre real es Facundo Almenara Ordóñez. En el mensaje, la artista dejó en claro que la decisión fue tomada de común acuerdo y que no existieron conflictos graves detrás del final del vínculo.

"Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", expresó la cantante en el inicio del comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, destacó que la separación se produjo en buenos términos y que ambos continúan guardándose un profundo cariño. "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", explicó.

Las declaraciones buscaron poner fin a las distintas versiones que surgieron en las últimas horas sobre una supuesta crisis sentimental o problemas familiares.

Los verdaderos motivos de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Según explicó la propia artista, el motivo principal de la ruptura está relacionado con los distintos proyectos y expectativas que ambos tienen para el futuro. "Más bien tiene que ver con deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", escribió.

De esta manera, La Joaqui dejó en claro que el amor entre ambos no fue el problema. La decisión habría estado vinculada a que los dos atraviesan momentos personales diferentes y mantienen objetivos distintos de cara a los próximos años. La cantante optó por comunicar públicamente la situación para evitar que continúen las especulaciones y preservar el vínculo que construyeron durante su relación.

Qué dijo La Joaqui sobre Luck Ra y sus hijas

Uno de los rumores que más repercusión tuvo en las redes sociales estuvo relacionado con el vínculo que Luck Ra mantenía con las hijas de la cantante. Por ese motivo, la artista dedicó unas líneas específicas del comunicado para desmentir cualquier conflicto familiar: "Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él", aseguró la referente del RKT.

Con esta aclaración, la cantante descartó que la separación haya estado motivada por diferencias vinculadas a la convivencia o a la relación del músico con su familia. El mensaje también reflejó el afecto que continúa existiendo entre ambas partes pese a la ruptura sentimental.

La cantante explicó que la ruptura se produjo por diferencias en los proyectos y expectativas de futuro de ambos artistas, y no por falta de amor.

La versión de Yanina Latorre sobre el final de la pareja

Luego del comunicado oficial, Yanina Latorre aportó más detalles sobre el contexto de la separación a través de sus historias de Instagram. Según explicó la conductora y panelista, la diferencia en los proyectos personales y el estilo de vida habría sido un factor determinante.

"Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", sostuvo al referirse a la relación entre los artistas. Además, aseguró que la cantante atraviesa un momento emocional difícil tras la ruptura. "Ella enamoradísima, está devastada", afirmó.

Por otra parte, Yanina Latorre descartó la existencia de terceros en discordia. "No hay terceros en discordia. Él quiere divertirse y, digámoslo, sacarle punta", agregó sobre el presente personal del cantante.

La separación de La Joaqui y Luck Ra marca el final de una de las parejas más queridas de la música argentina. Aunque decidieron tomar caminos distintos, ambos dejaron en claro que el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos tras el cierre de esta etapa compartida.