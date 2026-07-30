A qué hora juega Boca vs. O'Higgins por los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors se enfrenta este jueves a O’Higgins de Chile en el estadio chileno de Codelco El Teniente, Rancagua, por los 16avos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El ganador del encuentro jugará contra Deportivo Recoleta, de Paraguay, que terminó como líder del Grupo D.

A qué hora juega Boca vs. O’Higgins de Chile

El partido de Boca contra O'Higgins comenzará a las 21.30 hs (horario argentino) de este jueves 30 de julio. El Xeneize, conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, llega tras una ventaja de 1-0 en La Bombonera.

Sin embargo, deberá mostrar un buen desempeño para remontar la dura derrota 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura 2026. En medio de las críticas, el equipo de la Ribera necesita ganar el partido, ya que la eliminación en Chile dejaría al club sin competencias internacionales en lo que resta de la temporada.

Boca necesita ganarle a O'Higgins para mantenerse en la Copa Sudamericana

Arruabarrena le dio descanso al capitán Leandro Paredes y a otros jugadores claves durante el partido anterior para dar lo mejor frente al conjunto chileno. Sin embargo, fue un costo alto. Se espera que ahora, vuelva a poner tres de los cuatro del fondo que jugaron en la ida en la Bombonera: Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Además, se cree que Leandro Lozano podría reemplazar a Dylan Gorosito en el lateral derecho. En la mitad de cancha estarían Paredes y Santiago Ascacibar, rodeados de Milton Delgado y Tomás Aranda. Los delanteros fijos son Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Por su parte, O'Higgins buscará conseguir una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, que jugará de local, necesita también la victoria para continuar en la Copa Sudamericana. En tanto, en la liga nacional no le va bien: marcha décimo y es cuestionado por sus hinchas.

Boca vs O’Higgins de Chile: dónde se puede ver el partido

El partido va a ser transmitido en vivo por ESPN y también se podrá ver en la plataforma de Disney+, para los usuarios que cuenten con la suscripción deportiva en el servicio.