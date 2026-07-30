Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio

El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás

El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.