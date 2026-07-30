Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 30 de julio con un precio de compra de $1550 y venta de $1570, registrando una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
En el mercado de contado con liqui (CCL), el dólar financiero opera este jueves con un precio de compra de $1581.7694 y un precio de venta de $1590.1757, registrando una variación negativa del -0,06% en comparación con la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
El dólar MEP cotiza este jueves con una compra en 1521,41 pesos y una venta en 1521,85 pesos, marcando una baja del 0,66% en el mercado de bonos, donde el dólar bolsa refleja la misma tendencia a la baja.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
El dólar oficial en el Banco Nación se ubica este jueves en $1465 para la compra y $1515 para la venta, registrando una variación negativa del -0,33% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 30 de julio
El dólar blue se mantiene sin cambios este jueves 30 de julio, cotizando a $1550 para la compra y $1570 para la venta en el mercado informal, con una variación del 0,00% respecto al cierre anterior.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
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