El subsidio ayuda a cubrir parte del costo del cuidador domiciliario.

Las personas afiliadas a PAMI que necesitan asistencia permanente en su hogar pueden acceder a un subsidio destinado a cubrir parte del costo de un cuidador domiciliario.

El beneficio está pensado para jubilados y pensionados con limitaciones funcionales que requieren ayuda para desarrollar sus actividades diarias. La solicitud puede realizarse por internet o de manera presencial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la obra social.

Un apoyo económico para quienes necesitan cuidados diarios

Con el paso del tiempo, muchas personas mayores requieren acompañamiento para realizar tareas cotidianas o recibir asistencia en su propio hogar. En esos casos, contar con un cuidador puede ser fundamental para preservar la calidad de vida y mantener la mayor autonomía posible.

Para acompañar esa necesidad, PAMI dispone del llamado subsidio para auxiliar domiciliario, un aporte económico que busca aliviar parte del gasto que implica contratar este servicio.

La iniciativa está dirigida especialmente a afiliados que presentan un grado de dependencia funcional y que no cuentan con una red familiar o social capaz de brindar el acompañamiento necesario.

Cómo podés iniciar el trámite

El pedido del subsidio puede realizarse de forma completamente online, utilizando los canales digitales habilitados por PAMI. También existe la posibilidad de completar la gestión de manera presencial en cualquiera de las agencias de la obra social.

En caso de optar por la atención presencial, primero será necesario solicitar un turno. Además, el trámite no tiene que ser iniciado exclusivamente por el afiliado: un apoderado familiar también puede realizar la gestión en su nombre. Esta alternativa facilita el acceso al beneficio para personas que, por su estado de salud o movilidad, no pueden ocuparse personalmente de los trámites administrativos.

Los requisitos para acceder al beneficio

Antes de otorgar el subsidio, PAMI realiza una evaluación para determinar si el afiliado reúne las condiciones necesarias.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Ser afiliado o afiliada de PAMI.

Presentar limitaciones funcionales psicofísicas comprobables.

No disponer de una red de apoyo efectiva para las tareas diarias.

Someterse a una evaluación del equipo social de PAMI, que analizará la necesidad del cuidador y el contexto familiar.

El trámite puede realizarse online o presencial con turno previo.

La intervención de los profesionales permite verificar cada situación particular antes de aprobar la asistencia económica.

Qué documentación necesitás presentar

Para avanzar con la solicitud será necesario reunir la documentación requerida por la obra social. Los documentos que deberán presentarse son:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Último recibo de cobro o credencial de afiliación.

Consentimiento informado firmado.

Informe médico actualizado.

Nota de solicitud debidamente completada.

Presentar toda la información desde el inicio puede agilizar el análisis del expediente y reducir los tiempos de respuesta.