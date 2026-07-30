Anses confirmó el calendario de pagos de agosto: cómo impacta el feriado del 17

El feriado del 17 modificó algunas fechas del calendario de pagos de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a agosto, que tendrá modificaciones por el feriado nacional del 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además de las fechas de cobro, el organismo confirmó el aumento del 1,9% para las prestaciones y la continuidad del bono destinado a jubilados que perciben el haber mínimo.

Como ocurre cada vez que un feriado nacional coincide con un día hábil, ANSES reorganizó el calendario de pagos. Este año, el 17 de agosto cae lunes, por lo que habrá un fin de semana largo y algunas prestaciones se abonarán un día después de lo previsto.

Por ese motivo, quienes esperaban cobrar ese lunes deberán hacerlo desde el martes 18 de agosto, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El resto del calendario mantiene el orden habitual de pago.

De cuánto será el aumento de Anses en agosto

Las prestaciones de Anses tendrán en agosto un incremento del 1,9%. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

En esta oportunidad, el porcentaje surge de la inflación registrada durante junio, ya que la normativa establece que los haberes se actualizan con el índice correspondiente al penúltimo mes. A su vez, continuará el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Ese refuerzo se mantiene sin modificaciones en su monto.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones mínimas

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

El aumento de agosto será del 1,9% según la movilidad vigente.

Las personas cuyo DNI finaliza en 5 serán las primeras alcanzadas por el cambio de fecha provocado por el feriado nacional.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo, el cronograma también fue confirmado por Anses y comenzará una vez finalizados los pagos del primer grupo.

Las fechas quedaron establecidas de esta manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Fechas de cobro para las Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) también cobrarán durante la primera parte del mes, antes del feriado del 17 de agosto.

El cronograma quedó organizado de la siguiente manera: