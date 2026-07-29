Trump y Zelenski discuten el acuerdo sobre los Patriot y el regreso a las conversaciones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega a la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

Por Gram Slattery, Richard Cowan y ​David Brunnstrom

WASHINGTON, 29 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, debatieron el martes la reanudación de las conversaciones de ‌paz con Rusia y los planes ‌para que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot, tras lo cual asistieron al funeral de un senador estadounidense que había sido uno de los defensores más activos de Kiev.

Zelenski se reunió en privado con Trump en el Despacho Oval antes de la ceremonia en honor al senador Lindsey Graham celebrada por la tarde. También mantuvo conversaciones con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en un hotel de Washington y se reunió con senadores estadounidenses en el Capitolio.

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Esta visita relámpago ​brindó a Zelenski la oportunidad ⁠de reforzar el apoyo militar de EEUU a Ucrania en un momento en que las ‌relaciones son más cordiales de lo que lo han sido en meses. ⁠Sin embargo, EEUU ha estado retrasando la ayuda a ⁠Kiev y la muerte de Graham supone la pérdida de uno de los defensores más influyentes de Ucrania en Washington.

Zelenski declaró a la prensa que durante sus reuniones con Trump y ⁠los senadores había hecho hincapié en la necesidad de Ucrania de contar con sistemas ​antimisiles balísticos e interceptores, al tiempo que acogía con satisfacción la ‌nueva legislación estadounidense que impulsa sanciones energéticas ‌de gran alcance contra Rusia.

Zelenski explicó a los periodistas que Ucrania disponía de drones ⁠capaces de destruir los de fabricación iraní y rusa, pero que necesitaba más armas para defenderse de los misiles balísticos lanzados por Moscú.

"El verdadero problema son los sistemas antibalísticos y los misiles antibalísticos", dijo tras una reunión con los senadores en el Capitolio de EEUU. "Y, por ​supuesto, (les he comunicado) ‌lo que necesitamos".

Anteriormente, en Telegram, Zelenski había dicho que había mantenido una "buena reunión" con Trump y que habían hablado de la promesa que el líder estadounidense hizo en la cumbre de la OTAN de este mes de conceder a Ucrania una licencia para fabricar sus propios misiles interceptores Patriot.

A medida que Rusia ha intensificado ⁠sus ataques aéreos, Ucrania se ha visto crónicamente escasa de suministros de misiles Patriot, que siguen siendo la única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

Zelenski declaró posteriormente en Fox News que Trump había "aceptado" conceder licencias para fabricar los misiles interceptores.

"También hablamos de diplomacia: es importante intensificar el proceso diplomático", dijo Zelenski tras la reunión con los senadores, refiriéndose a las estancadas negociaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra, que lleva más de cuatro años.

Los enviados ‌estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, han acordado visitar Ucrania por primera vez como parte del esfuerzo por reactivar sus iniciativas de mediación con Rusia, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. Ambos han visitado Rusia y se han reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, en múltiples ocasiones desde que Trump volvió al cargo en enero de 2025.

Zelenski dijo la semana ‌pasada que había hablado con ambos enviados sobre las perspectivas de reanudar las conversaciones. No se ha fijado una fecha concreta para la visita, según indicó una de las fuentes.

Por otra parte, Zelenski afirmó ‌que se había reunido ⁠con responsables de Lockheed Martin , el mayor fabricante de armas del mundo y una de las empresas que produce los misiles interceptores Patriot. Señaló que ​los equipos ya estaban trabajando en soluciones "para pasar a la coproducción lo antes posible".

Con información de Reuters