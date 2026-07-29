Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve suba del dólar blue este miércoles, 29 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 10 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este miércoles a $1591,0714 para la compra y $1596,1366 para la venta, con una variación positiva del 0,08% respecto al cierre anterior.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar MEP sube este miércoles 29 de julio y se ubica en $1531.92 para la compra y $1534.85 para la venta, con una variación del 0,27% en el mercado de bonos, reflejando el movimiento del dólar bolsa en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar oficial se mantiene estable este miércoles, 29 de julio, con una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación, sin variación (0,00%).
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
En el mercado informal, el dólar blue opera este miércoles 29 de julio con un precio de $1550 para la compra y $1570 para la venta, registrando una variación positiva del 0,64%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar CCL opera este miércoles 29 de julio a $1.591,07 para la compra y $1.596,14 para la venta, con una variación positiva del 0,08%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar MEP cotiza este miércoles en $1531,92 para la compra y $1534,85 para la venta, con una variación positiva del 0,27% en el mercado de bonos, reflejando la dinámica actual del dólar bolsa.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
En esta actualización del miércoles 29 de julio, el dólar oficial se mantiene estable. Según el Banco Nación, la cotización para la compra es de $1470 y para la venta de $1520, con una variación del 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 29 de julio
El dólar blue cotiza este miércoles, 29 de julio, a $1550 para la compra y $1570 para la venta en el mercado informal, lo que representa una variación del 0,64% respecto a la jornada anterior.
Hace 11 horas
Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora
Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.
Hace 16 horas
Dólar toca máximo en un mes mientras mercados esperan decisión de tasas de la Fed
La divisa estadounidense se mantiene en niveles récord en los mercados globales mientras los inversores aumentan sus apuestas a un ajuste monetario este miércoles. Pese al respiro en los precios del petróleo por la tregua con Irán, el mercado descuenta un endurecimiento de las condiciones financieras.
Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia.
Hace 21 horas
Cómo comprar el dólar más barato en la última semana de julio
El dólar oficial continúa siendo la alternativa de menor precio para quienes buscan dolarizarse. Así cotizan las principales referencias del mercado y qué opciones existen para acceder a la divisa.
A cuánto se vende el dólar hoy
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió pero el blue alcanzó un nuevo récord histórico
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:26 | 27/07/2026
Cuándo llegaría el dólar a $1.800
Las estimaciones de bancos y consultoras relevadas por el Banco Central ubican al tipo de cambio por debajo de ese nivel para fines de 2026.
A cuánto cotizará el dólar según REM
17:09 | 27/07/2026
Alerta en la cuenta turística: la fuga de divisas duplica el ingreso de dólares
La balanza turística cerró el segundo trimestre con un rojo de U$S 751,8 millones, mientras el turismo receptivo se desacelera.
06:57 | 27/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.520
Tras el fin de semana, sube la cotización en el mercado paralelo, mientras el oficial aparece sin cambios.
21:32 | 26/07/2026
Caputo pateó los brotes verdes: "Se vienen"
El ministro de Economía también reconoció que la gente aún "tiene desconfianza" en el "programa" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y por eso mantienen los dólares "fuera del sistema financiero".
13:21 | 26/07/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:29 | 24/07/2026
El mercado definió cuándo el dólar va a llegar a $1.800 como dijo el vocero de Milei
Adrian Ravier anticipó que la divisa norteamericana podría alcanzar próximamente ese valor, adelantándose a lo que esperan las consultoras y bancos.
11:30 | 24/07/2026
Precio del dólar: qué valor puede alcanzar el lunes
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para el inicio de la próxima semana. De acuerdo con los valores oficiales, el límite superior del corredor cambiario seguirá avanzando.
Valor del dólar según el BCRA
09:08 | 24/07/2026
El vocero de Milei admitió a cuánto puede llegar el dólar en los próximos meses
Adrian Ravier buscó llevar calma sobre la situación cambiaria, pero terminó reconociendo que podría haber una fuerte suba del tipo de cambio en poco tiempo.
07:20 | 24/07/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.520 y marcó un nuevo récord histórico
El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial.