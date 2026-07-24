El vocero presidencial admitió que el dólar podría llegar a $1.800 "en unos meses"

El vocero presidencial, Adrian Ravier, intentó llevar calma en relación al frente cambiario, pero terminó admitiendo, en las últimas horas, que el dólar podría llegar a los 1.800 pesos "dentro de unos meses".

"Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 pesos", dijo Ravier buscando despejar temores sobre esa posibilidad, y agregó que "si vamos al 2002, cuando el tipo de cambio pasó de 1 a 3 pesos, eso sería como pasar hoy de 1.500 a 4.500 pesos. Nadie ve ese escenario".

Sin embargo, el vocero del presidente Javier Milei, al ser entrevistado en el streaming ultraoficialista Carajo, admtió: "Ahora, que el tipo de cambio llegue 1.800 o 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad".

Respecto al tipo de cambio actual, de 1.510 pesos al dólar oficial, un dólar a 1.800 supondría una suba de casi un 20% en poco tiempo. De hecho, con su predicción el vocero superó cualquier previsión de los economistas, ya que en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central con los pronósticos de las principales consultoras y bancos, se estima que a fin de año el dólar estará recién a 1.673 pesos.

Al contrario, lo que prevé Ravier, de una divisa a 1.800 pesos, recién se espera, según el mismo REM, para junio de 2027, por lo que el vocero anticipó ahora que podría ocurrir "dentro de unos meses" algo que el mercado recién espera para dentro de un año.

Ravier cruzó al periodismo y explicó la postura de Milei sobre Malvinas

El vocero presidencial Adrián Ravier cargó contra el periodismo durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada al acusar a distintos medios y periodistas de actuar con "mala fe" al malinterpretar un posteo que realizó en X donde afirmó que Argentina es un "país bananero". Además, sostuvo que parte de la prensa "colabora con la violencia que se ve en la sociedad" al difundir, según su visión, lecturas tergiversadas de los mensajes del Gobierno.

"El espíritu de mi mensaje fue que el kirchnerismo ha hecho mucho daño en la Argentina: dejo un país roto y desequilibrado. Hicieron mucho por convertir a la Argentina en un país bananero, pero eso no quiere decir que yo afirme que sea ese tipo de país", aclaró el vocero presidencial cuando se refirió su publicación en redes del fin de semana en la que analizó el histórico reclamo argentino sobre Malvinas. "Si logramos lazos y conversar en la mesa importante del mundo, la posibilidad de recuperar las Islas es mayor", consideró al explicitar aún más su postura.

Sin embargo, el cruce con la prensa se intensificó al ser consultado por la polémica generada tras un posteo de del presidente Javier Milei sobre las Malvinas, en el que el mandatario afirmó que "no se recuperan con gestos de patrioterismo barato". Ravier reiteró que existió una lectura errónea sobre los dichos de Milei y aseguró que el Presidente mantiene intacto el reclamo de soberanía sobre las islas. Asimismo, dijo que el mandatario respalda el mensaje de los jugadores de la Selección Argentina sobre la causa de las Islas.